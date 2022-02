بابر اعظم پی ایس ایل 7 کامیاب بنانے پر شائقینِ کرکٹ کے شکر گزار

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ 7 کو کامیاب بنانے پر شائقینِ کرکٹ کا شکریہ ادا کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کراچی کنگز کے کپتان بابر اعظم نے لاہور قلندرز کو ایچ بی ایل پی ایس ایل 7 کا فائنل جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ٹوئٹر پیغام میں کپتان بابر اعظم نے کہا کہ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز دونوں ٹیمیں فائنل میں عمدہ کاکردگی کا مظاہرہ کرتی نظر آئیں۔ شاہین شاہ کا کھیل شاندار رہا۔

Congrats @lahoreqalandars for winning #PSL7. Amazing display of performance by both the teams. Remarkable feat by @iShaheenAfridi and commiserations to @iMRizwanPak and @multansultans. I want to thank the fans for making PSL a hit! pic.twitter.com/ftaCvdiM2z