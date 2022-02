 7 سال کا طویل انتظار بالآخر ختم ,ہم پی ایس ایل کے چیمپئن ہیں الحمدللہ:شاہین آفریدی

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 7 میں ایونٹ کی فیورٹ اور دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز کو شکست دے کر لاہور قلندرز پہلی بار چیمپئن بن گئی .جس کے بعد لاہور کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہین شاہ آفریدی نے گزشتہ روز ٹائٹل جیتنے کی تصویر شیئر کی ہے۔انہوں نے کہا کہ 7 سال کا طویل انتظار بالآخر ختم ہوگیا.ہم پی ایس ایل کے چیمپئن ہیں الحمدللہ۔شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ مجھ پر اعتماد کے لیے ہر ایک کھلاڑی، کوچز، مالکان، عملے اور شائقین کا مشکور ہوں. آپ سب نے اسے ممکن بنایا۔

The wait of 7 long years has finally ended. We are PSL champions, Alhumdulillah ????

Grateful to every single player, coaches, owners, staff and super fans for your belief. You made it possible. @iMRizwanPak bhai & @MultanSultans, you fought like champions#MeHoonQalandar #DilSe pic.twitter.com/saT6G7YeOD