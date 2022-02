یوکرائن میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز ’’مریا‘‘ روسی حملے میں تباہ

یوکرائن پر حملے کے چوتھے روز روس نے یوکرائنی دارالحکومت کیف کے نواح میں واقع گوستومل نامی ایئر پورٹ پر موجود دنیا کے سب سے بڑے جہاز کو تباہ کر دیا۔جمعرات کو روس کے حملے کے آغاز سے ہی گوستومل ایئرپورٹ کے قریب لڑائی جاری ہے۔ روسی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

یوکرائن میں تباہ ہونے والے جہاز کا نام ’’مریا‘‘ تھا جس کا یوکرائنی زبان میں مطلب ہے خواب۔

یوکرائنی وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا نے ٹویٹ میں لکھا، ’’مریا، اے این 225 دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ روسی اسے تو تباہ کرسکتے ہیں مگر ہمارے یورپ کی آزاد، مضبوط اور جمہوری ریاست بننے کے خواب کو تباہ نہیں کرسکتے، ہم غالب آئیں گے‘‘۔

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8