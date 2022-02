 الحمداللہ ! بھارتی سازشوںکے باوجود کامیاب دورہ  روس

شیئر کریں:

مقام شکر کہ انتہائی مشکل ہی نہیں کھٹن و نازک ترین جنگی صورتحال کے باوجود وزیر اعظم کا دورہ روس نہ صرف مکمل ہو چکا بلکہ کامیاب بھی رہا اور وہ تمام خدشات و وسوسے خود بخود دم توڑ گئے جو عوام کے دلوں میں ڈالے جارہے تھے بلکہ تنقید کے وہ سیاہ بادل بھی خود بخود چھٹ گئے جو ہر طرف سے مصنوعی طور پرآسمان ِ سیاست پر پھیلا دیئے گئے تھے ۔وزیر اعظم کو بمعہ دفد وطن واپس لوٹے آج چوتھا دن ہے مگر اس کے باوجود اس کامیاب دورے کی صدائے باز گشت ختم نہیں ہوئی اور بعض حلقے اب بھی اس پر اپنی خدا واسطے کی تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس لئے تھوڑا بہت جائزہ لے ہی لیتے ہیں اُس سابقہ تنقید ی جملوں کا جو مختلف اطراف سے مسلسل برستے رہے تھے مگر ہم بروقت اُس تنقید کاجواب نہیں دے پائے تھے اس لئے دیر آید درست آید کے مصداق یہ کہہ ہی دیتے ہیں چلو مان لیاجائے کہ ایسے جنگ زدہ ماحول یا وقت میں وزیر اعظم کو یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر یہ بھی تو دیکھا جائے کہ آخر غلط ہی کیا کیا وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کر کے ،وہ روس یوکرائن تنازعہ کو حل کرنے یا اس تنازعہ کو ہو ادینے تو روس نہیں گئے تھے کہ جس کا سنتے ہی شور شرابہ مچایاملکی میڈیا اور اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کے دورہ روس کو لے کر ،پچھلے پورا ہفتہ یہی شور شرابہ ہوتا رہا کہ وزیر اعظم کو ایسے نازک اور سنگین حالات میں کہ جب روس اور یو کرائن آپس میں گتھم گتھا ہیں بالکل بھی روس کا دورہ نہیں کرنا چاہیے ۔ بھئی یہ دورہ ویسے ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں کیا گیا بلکہ اس دورے کے حوالے سے کافی عرصے سے منصوبہ بندی ہورہی تھی جس میں سابقہ سفارتکاروں انٹیلی جنس ایجنسیوں اور دیگر اہم ترین خارجہ زرائع کی رپوٹس کے علاوہ جملہ اطراف سے ہر پہلو کو زہن میں رکھ کر یہ دورہ کیا گیا دوسرا یہ بھی کہ اِن تاریخوں میں کہ جن میں دورہ ہوا اگر نہ کیا جاتا تو ہمارے ازلی دشمن بھارت کی چالیں کامیاب ہو جاتیں جوگذشتہ ایک سال سے دورے میںروکا وٹیں ثابت ہو بھی رہیں تھیں۔دوسرا یہ بھی کہ وزیر اعظم کو بھی یہ احساس تھا کہ ایسے میں جبکہ روس اور یو کرائن حالت جنگ میں ہیں ہمیں یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے اسی لئے جب وہ ماسکو ایئر پورٹ پہنچے تو اپنے استقبال کیلئے آئے ہوئے روسی نائب وزیر خارجہ سے مصافحہ کرتے ہی یہ الفاظ کہے کہ this is inciting time to be here an تو اس جواب میں میزبان نے انہیں تسلی دی کہ نہیں No its a right time to be here یعنی کہ وہ غلط نہیں صحیح وقت پر آئے ہیں تو اب غلط اور صحیح کا یقینا اندازہ ہو چکا ہوگا اُن کو جو ٹی وی سکرینوں پر تنقیدی نظریں جمائے ہوئے تھے ۔پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھ لیا سب نے کہ وزیر اعظم نے روس میں بیٹھ کر وہ بھی روسی صدر کے سامنے کہہ دیاکہ روس اور یو کرائن کا یہ تنازعہ سفارتی زائع سے حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، جنگیں کبھی مسائل کا حل نہیں بلکہ تباہی و بربادی لے کر آتی ہیں اس لئے اُن کے خیال میں دونوں اطراف میں بات چیت اورجامع مذاکرات کی ضرورت ہے ۔تو وزیر اعظم عمران خان کے اِن دو تین لائنوں میں کیا ایسا ہے جس کو وجہ بنا کر مغرب پاکستان پر پابندیاں لگا سکتا ہے جن کے حوالے دے دے کر بے جا تنقید کی جاتی رہی، وزیر اعظم نے تو دوٹوک بات کی ہے وہ بھی امن لانے کیلئے نہ کہ انہوں نے روسی صدر کے سامنے بیٹھ کر انہیں خوش کرنے کی غرض سے امریکہ یا کسی بھی مغربی ملک پر روس کیخلاف پابندیاں عائد کرنے کے عمل کو غلط کہا ہو یا اُن پر کسی بھی حوالے سے تنقید کی ہو ۔انہوں نے تو بڑی جرات و فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تنازعے کو حل کرنے کیلئے اُن میں باہمی مذاکرت کی بات کی اور یہ بات یو این او بھی کر رہا ہے ۔وزیر اعظم عمران خان کے روس روانہ ہونے سے پہلے ہم بھی یہ واویلا و شور شرابہ سنتے رہے و ہ بھی بڑے غور سے ،اس دوران دورہ کا وقت آن پہنچا اور وزیر اعظم بمعہ وفد کے روس روانہ ہو گئے بلکہ روس پہنچ بھی گئے جہاں اُن کا ریڈ کارپیٹیڈ شاندار استقبال کیا گیا،روسی مسلح افواج کے دستے نے انہیں سلامی پیش کی اور گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کروایا اوربعد میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے صدارتی محل میں اُن کا استقبال کیا جس کے بعد ایک گھنٹہ کی ملاقات طے شدہ ملاقات بڑھتے بڑھتے ڈھائی گھنٹے پر محیط ہو گئی ۔ملاقات اتنی سحر انگیز تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روسی صدر یہ تک بھول گئے کہ وہ یو کرائن کے خلاف اعلان جنگ کئے ہوئے ہیں اور اُن کی فوجیں یو کرین میں داخل ہوکر اپنے مقررہ اہداف کو تیزی سے نشانہ بنا رہی ہیں جبکہ دوسری طرف روس کے سپاہی بھی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں مگر وہ اپنے سامنے بیٹھے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ گھنٹہ دو ڈہائی گھنٹے کا وقت یو ں گذار دیا جیسے معمول کے حالات چل رہے ہوں ۔ ہاں ایکبات ضرور ہے کہ اگر روس حالت جنگ میں نہ ہوتا تو ایسے میں دونوں سربراہوں کے مابین کشمیراور افغان ایشو ز پر سیر حاصل گفتگو ہوتی اور یقینا ان حوالوں سے بات کسی حتمی نتیجے پر بھی جا پہنچتی مگر ہمارے کہے کا یہ مطلب بھی ہر گز نہیں کہ ان دونوں اہم ایشوز پر بات ہی نہیں ہوئی ،بات ہوئی ہے بلکہ باتیں ہوئی ہیں ان پر بھی اور ان کے علاوہ ملاقات میںاسلامو فوبیا کا اہم ترین مذہبی موضوع سر فہرست رہا جبکہ دو طرفہ تعلقات ،گیس پائپ لائن کے ساتھ ساتھ دیگر باہمی امو رمثلاً ایم او یوز اور ویزا ایشو بھی زیر غورآئے اور اس حوالے سے خصوصی بات چیت کی گئی جس کے نتائج گوکہ فوری طور پر تو سامنے نہیں آپائیں گے مگر وقت گذرنے کیساتھ ساتھ ملاقات کے اثرات ضرور سامنے آئیں گے ۔اور روس میں حالات معمول پر آتے ہی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن بھی وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے جس کی انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو یقین دھانی کروائی ہے۔ پیوٹن پاکستان ضرور آئیں گے اور بھارتی خواب چکنا چور ہونگے۔