بھارت کی مرکزی حکومت نے مسلم لیگ جموں و کشمیر پر پابندی لگادی

مرکزی حکومت نے مسلم لیگ جموں و کشمیر پر پابندی لگا دی ہے۔

The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an 'Unlawful Association' under UAPA.



This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…