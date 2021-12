وسیم اکرم کی بیٹی کو سالگرہ پر مبارکباد، تینوں بچوں کا گروپ فوٹو شیئر کردیا

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان نے اپنی بیٹی کو سالگرہ کے موقعے پر مبارکباد دیتے ہوئے تینوں بچوں کا گروپ فوٹو شیئر کردیا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ میرے تمام بچے اس تصویر میں ایک ساتھ نظر آرہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ میرے تمام بچے اس فوٹو میں ایک ساتھ ہیں جو میری زندگی کا پر مسرت ترین لمحہ ہے۔

All my babies together, happiest moments of my life! Happy birthday to my little girl, one of life’s true gifts. We all love you so much especially me Daddy ???????????? pic.twitter.com/9Pg3IzWBv7