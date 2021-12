ایسنشلز آف ماڈرن مارکیٹنگ میں ای ایف یو لائف ہمراہی ویب سیریز کی اشاعت

شیئر کریں:

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹیڈ، ملک میں نجی بیمہ حیات فراہم کرنے والی نمایاں کمپنی، کوٹلر امپیکٹ انکورپوریٹیڈ کی طرف سے، ''ایسنشلز آف ماڈرن مارکیٹنگ میں ہمراہی ڈیجیٹل ویب سیریز کی اشاعت کا فخریہ اعلان کرتی ہے۔ ای ایف یو لائف واحد بیمہ کمپنی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ایسنشلز آف ماڈرن مارکیٹنگ (ای او ایم ایم) میں دنیا کے نمایاں مارکیٹنگ گرو کی تصانیف پیش کی گئی ہیں جس میں اس کی افتتاحی اشاعت میں جدید مارکیٹنگ کے بانی کہلائے جانے والے پروفیسر فلپ کوٹلر، اور نمایاں مقامی کمپنیوں کے 16 کیس مطالعہ جات شامل ہیں۔ ای ایف یو لائف نے زندگی کی منصوبہ بندی کے ایک غیر روایتی پیغام کے ذریعے ہزاروں افراد میں بیمہ حیات کا تصور بدلنے کے لئے اپنے سامعین تک پہنچنے کے ایک ہدف شدہ رابطے کے ساتھ، اور اس کو بچت اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لئے ایک بہترین انتخاب کے طور پر مقام دلانے کے اہم مقصد کے ساتھ ''ہمراہی'' کا ڈیجیٹل پر آغاز کیا۔ سیزن 1 اور 2 کے لئے گولڈ اور سلور ایفل جیتنے کے بعد اور بین الاقوامی طور پر ایم اے اے گلوبز 2019 میں '' میڈیا کیٹگری کا بہترین استعمال'' (Best Use of Media Category)کے ساتھ ساتھ، ڈریگونز آف ایشیاء میں ''ملک میں بہترین مہم''اور ''تمام ممالک میں میڈیا کا بہترین استعمالکے ایوارڈز حاصل کرنے کے بعد ''ہمراہی'' کے لئے یہ چھٹا اعزاز ہے۔''ایسنشلز آف ماڈرن مارکیٹنگ (ای او ایم ایم)'' نامی کتاب کے پاکستان ایڈیشن کے آغاز کی تقریب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور میں منعقد ہوئی جس میں علمی دنیا اور انڈسٹری سے متعلق اعلیٰ لیڈروں نے شرکت کی۔