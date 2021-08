وزیر اعظم عمران خان نے احسان مانی کی بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی کارکردگی پر شکریہ ادا کیا۔وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ احسان مانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے احسان مانی کے کردار کو سراہتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ احسان مانی نے اپنے 3 سالہ دور میں پہلی بار ریجنل ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کو بہتر کیا۔ احسان مانی کی بطور چیئرمین پی سی بی کارکردگی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔

Want to thank Ehsan Mani for his contribution to cricket in Pak during his 3 yr tenure as Chairman PCB. I especially appreciate his setting up, for the first time, a regional domestic cricket structure in Pak & his role in bringing back international cricket teams to Pakistan.