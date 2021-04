امتحانات ملتوی کرنا سمجھداری کا فیصلہ ہے,مہوش حیات

تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی اداکارہ مہوش حیات نے امتحانات ملتوی کرنے کو حکومت کا سمجھدار فیصلہ قرار دے دیا۔مہوش حیات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں امتحانات ملتوی کرنے پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا شکریہ ادا کیا۔اداکارہ نے اپنے ٹوئٹ میں شفقت محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے امتحانات کے حوالے سے نوٹس لیا۔انہوں نے لکھا کہ کورونا وائرس کی اس خطرناک صورتحال کے دوران امتحانات ملتوی کرنا سمجھدار فیصلہ تھا۔مہوش حیات نے مزید لکھا کہ تعلیم اہم ہے لیکن کورونا وائرس کے اس دور میں طلبہ کی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے۔

Thank you @Shafqat_Mahmood . So glad that you took notice. Postponing the exams was the sensible decision - education is important but protecting the students in these Covid times was paramount ! #Exams2021