ٹی وی نامہ …مانوس اجنبی اور  ویٹنگ روم

یہ اُن دنوں کی بات ہے جب کراچی سنٹر نہ صرف کلر ہو چکا تھا بل کہ کروما کی فیسلٹی بھی آ چکی تھی۔اور کراچی کی لوکل ٹرین باوجود سندھ حکومت کے چل رہی تھی۔ میں اُس وقت تک ’خدا کی بستی‘،’ آپ کا مخلص‘، ’دیکھی ان دیکھی ‘غلام فرید صابری کی قوالی’’تاجدارِ حرم‘‘ بھُٹو کے ہاتھوں پاکستان سٹیل مِلزکا افتتاح،ظفیل نیازی صاحب کا گائکی کی تما م نوعوں پر مبنی پروگرام، ریشماں کا پہلا اُردو گیت(نادر کاکوروی کی نظم اکثر شبِ تنہائی میں) وغیراور دو ڈاکو مینٹریز Coastline of Pakistan اورRoad to Hala بھی کر چکا تھا۔ تجرباتی اور پُر اسرار کھیلوں پر مبنی ’’دیکھی ان دیکھی‘‘ سیریز پروڈیوس کر چکا تھا۔ اسد محمد خان اور ذکاء الرحمٰن کے ساتھ میری اچھی ٹیم بن چکی تھی تو ایک کھیل ’’مانوس اجنبی‘‘ پروڈیوس کرنے کا اتفاق ہُوا۔ جسے ذکاء الرحمٰن نے کسی بدیسی افسانے سے اُٹھایا تھا اور اتنی خوبصورتی سے اُٹھایا تھا کہ مکرمی سلیم احمد اور محترمی انور عنایت اللہ صاحبان نے مجھے بقلم خود تعریفی خطوط سے نوازا تھا۔جنابِ سلیم احمد پاکستان کے ایک نہایت وقیع شاعر،نقاد اور دانشور تھے۔ اُن کی ایک مرصع غزل کا ایک شعر ملاحظہ ہو:

؎؎ اتنی کا وش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے

تُو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے

اُن کا خط ملاحظہ ہو:۔برادرم بختیار صاحب۔ سلامِ مسنون۔ اتفاق سے میں نے آپ کی پروڈکشن’مانوس اجنبی‘دیکھ لی۔کیا بتاؤں طبیعت کتنی خوش ہوئی! اتنی عمدہ پروڈکشن کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اسکرپٹ بھی بہت اچھا تھا۔ پورے ڈرامہ کا ماحول، کردار نگاری’ موضوع اور ٹریٹمنٹ سب اوّل درجہ تھا۔جی چاہا کہ آپ کو اور ذکاء الرحمٰن کو اپنی مبارک باد پہنچاؤں۔ سو میری طرف سے آپ حضرات مبارک باد قبول کریں۔ خدا ٹی وی کو ایسے ہی عمدہ ڈرامے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سلیم احمد۔ ۲۳۲ اے/ ۱۷۔ مسکنِ عزیز، انچولی سوسائٹی۔ کراچی۔ خط پر تاریخ نہیں ہے مگر یہ خط بھی انور عنایت اللہ صاحب کے خط کے قریب ہی لکھا گیا ہو گا۔ میرے پاس ان خطوط کے جوابات کی نقول نہیں ہیں مگر مجھے یقین ہے میں نے جواب ضرور دیے ہوں گے۔)جو خط مکرمی و محترمی انور عنایت اللہ صاحب نے بھیجا تھا وہ درجِ ذیل ہے :۔ ان کا خط پیشِ خد مت ہے پیشِ خدمت ہے CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA U S INFORMATION SERVICES کراچی ۲۶؍ ستمبر ۱۹۷۴ ؁ء

برادرم! تسلیم۔ پچھلے دنوںآپ کے ہاں سے ایک ڈرامہ نشر ہُوا تھا۔’’مانوس اجنبی‘‘اِسی سلسلے میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔میرے گھر پر فی الحال فون نہیں ہے ورنہ میں آپ کو فوراً فون کر کے مبارک باد دیتا۔ میں نے انگریزی کہانی پڑھی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اس کا اُردو روپ بہت پسند آیا۔ نہ صرف مسودہ اچھا تھا بل کہ اداکاری اور پیشکش بھی بہت عمدہ تھا جس کے لیے آپ اور آپ کے ساتھی قابلِ مبارک باد ہیں۔یقین کیجیے بہت دنوں کے بعد اتنا اچھا ڈرامہ دیکھا۔میری طرف سے مبارک باد قبول فرمائیے اور اُن سب کو بھی مبارک باد جن کی کاوشوں نے اس کہانی کو نکھارا۔غالباً آپ کے علم میں ہو گا میں نے ۲۴ سال کے بعد سرکاری ملازمت کو خدا حافظ کہا اوراب امریکی سفارت خانے سے وابستہ ہو گیا ہوں۔بڑی مشکل سے ریڈیو والوں سے جان چھُڑائی ۔ بہرحال اب خوش ہوں۔ کلچرل مشیر ہوں اس لیے کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو گی ہی۔ بہت ممکن ہے یکم اکتوبر ہی کو ہو۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ مخلص انور عنات اللہ (شریف) ۔ انور عنایت اللہ صاحب اُردو اور انگریزی کے باوقار افسانہ نویس تھے بل کہ ایک انگریزی اخبار میں فن اور فنکاروں پر خادم محی الدین کے اخباری نام سے تبصرے بھی کرتے تھے۔ ہم اُن کے ریویوز سے بہت مستفید ہوتے تھے ۔مجھے ’’مانوس اجنبی‘‘ کے بارے میں صرف اتنا ہی یاد ہے۔کہ خوبرو شکیل اور مہر رضوی اُس کے ہیرو ہیروئن تھے اور اس ڈرامے کا ایک منظر پی ٹی وی کے پچھلے لان میں ایک گرینڈ پارٹی کا تھا جو کافی کلر فُل اور جاذبِ نظر تھا۔

’’ویٹنگ روم‘‘ ذکا ء الرحمٰن کی اپنی conviction کا نمائندہ انقلابی قسم کاکھیل تھا تو کافی حد تک اوریجنل تھا۔ جس میں ایک دل برداشتہ ادیب اپنے معاشرے سے بد دل‘ ایک ریل گاڑی پر کسی نامعلوم سمت میں نکل جاتا ہے ۔ وہ اُس ریل گاڑی کا تنہا مسافر ہے اور ایک اُجاڑ بے انفس پلیٹ فارم پر اُترتا ہے جہاں ایک ہی قُلی(سبحانی با یونس) اُس کا استقبال کرتا ہے اور اُسے ویٹنگ روم میں بٹھاتا ہے۔ اُسے چائے لا کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو ؟ مسافر( طلعت حسین) بتاتا ہے کہ وہ ایک ادیب ہے اور کہانیاں لکھتا ہے۔ قُلی کے چائے لانے کے دوران میں مسافر کاغذات کا ایک پلندہ دیکھ رہا ہے۔ قلی پوچھتا ہے یہ کیا ؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ اُس کی آخری کہانی ہے اور وہ اس پر نظرِ ثانی کر رہا ہے۔قلی پوچھتا ہے اس کہانی میں کیا لکھا ہے؟ مسافر کہتا ہے لو پڑھ لو۔ قلی کہتا ہے میں پڑھا نہیں ہوں۔ ادیب اُسے کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ اگلا منظر دیہاتی گاؤں میں ایک سکول کی پرائمری جماعت کا ہے جسے ماسٹر صاحب (بدیع الزماں)پڑھا رہے ہیں۔ پرائمری کے بچوں کے ساتھ ادیب(طلعت حسین) کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پڑھ رہا ہے مگر اپنی آج کی عمر کا جوان ہے۔’’ویٹنگ روم‘‘ کھیل کے اس پرائمری جماعت کے منظر کو ہم قلی کے زاویہِ نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرنیچر کے ردّو بدل سے ہم نے پہلے دیہاتی مدرسے کی جماعت دکھائی ، جس میں ایک جگہ ماسٹر صاحب ادیب کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو ماسٹر صاحب کئی منٹ فریز ہو جاتے ہیں،اور یہ فریز مشینی نہیں تھا بدیع الزماں نے کئی منٹ تک خود کو فریز کر لیا تھا۔ ویٹنگ روم سے باہر ریل کے انجن کی مدھم آواز بھی جاری رہتی ہے۔اُسی ویٹنگ روم میں ہم نے کئی مناظر اُسی پرسپیکٹو میں فلمائے۔اُسی و یٹنگ روم میںناشتے کی میز ، رسالے کا دفتر، پینٹنگز کی نمائش کا ہال، گھر کا لان جس میں درانی صاحب ایک پلانٹ شاور ،سے پودوں کو پانی دے رہے ہیں، حلقہ اربابِ ذوق کی میٹنگ ادیب اور اُس کے قدرے متموّل مگر درد مند دوست(سلیم ناصر)کا دفتروغیرہ کئی مناظر اُسی ویٹنگ روم میں قُلی ہی کے سامنے ہوتے دکھائے گئے۔ کیوں کہ کھیل کا پہلا مرکزی کردار ’قلی‘ ہے اور دوسرا ادیب۔یہ کھیل بھی اپنی نوعیت کا عجب کھیل تھا۔ جوبظاہر قلی نظر آرہا ہے وہ دراصل رہبر ہے۔جو ادیب کو صحیح راہ سُجھاتا ہے۔یہ کھیل یو ٹیوب اور گوگل پر موجود ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو یقیناً پی ٹی وی کا عہِدِعروج آپ کو نظر آئے گا۔ اس کھیل کے لیے ہم نے محکمۂ ریل سے مدد کی درخواست کی۔ ہمیں چھ سات بوگیوں کی پوری ریل گاڑی چاہئیے تھی اور وہ بھی کراچی سے نزدیک مگر کسی سنسان پلیٹ فارم پر۔ مجھے صحیح تو یاد نہیں مگر میرا خیال ہے لوکل ٹرین کے راستے پر ملیر سے پہلے کے ایک ریلوے سٹیشن پر ہمیں ایک مکمل خالی ریل گاڑی مہیاکر دی گئی اور وہ بھی بلا معاوضہ، محض کھیل کے آخر میں آنے والے کریڈٹس میں ذکر کر دینے پر، ہم نے کھیل کے اختتام پر کراچی کے ریلوے اربابِ اختیار کادلی شکریہ ادا کیا۔ اُن دنوں میرے اسسٹنٹ اختر عادل ، مرحوم و مغفور ہُوا کرتے تھے، اُنہوں نے اور کراچی ٹی وی کے پبلک ریلیشنز کے شعبے نے یہ کٹھن کام انجام دیا تھا۔ سبحان اللہ! اُس عہدِ عروج میں کیسے کیسے پائے کےdedicated (مہدد، تہدید کرنے والے، نذر کرنے والے،معنون کنندہ) لوگ ہُوا کرتے تھے!! اختر عادل بعد ازاں سعودی عرب تشریف لے گئے اور ایک ہندوستانی شاعر اور ادیب صلاح الدین پرویزؔ کی آئی ٹی فرم میں ملازم ہو گئے اور اُس دوران میں پاکستان تشریف لائے اور صلاح الدین پرویزؔ کی شاعری پر مبنی ایک کیسیٹ تیّار کرایا جسے نیاز احمد نے کمپوز کیا اور بہت ہی خوبصورت گلوکارہ مہنازؔ اورمیں نے اُسے گایا۔ اس کیسیٹ کا عنوان تھا ’’آئی رین سہاگ کی‘‘ اور اسے EMI نے ریلیز کیا تھا۔ مہناز اور میں نے ایک دوگانا:اس شہر میں کچھ دیر تمہیں یاد تو کر لیں) اور چھ چھ سولو گیت گائے تھے۔ اس کیسیٹ کی تقریبِ رونمائی کراچی کینٹ سٹیشن کے قریب واقع ایک ہوٹل میں ہوئی تھی اور فخر کی بات یہ ہے کہ اس تقریب کی صدارت پاکستان کے انتہائی معتبر اور اعلیٰ ترین کلاسیکل گلوکار اُستاد سلامت علی خاں صاحب نے کی تھی ۔اس تقریب کی خاص ترین بات یہ تھی کہ اُستاد سلامت علی خاں صاحب نے جب بیس منٹ کے قریب صدارتی تقریر کی تو حاضرین نے اُستاد سے مزید تقریر کی بھرپور فرمائش کی۔ یہ میری زندگی کا ایک انوکھا اور پہلا تجربہ تھا کہ کسی مقرر سے حاضرین یہ کہیں کہ تقریر ختم نہ کی جائے اور علم و ہنر کے بیش بہا موتی مزید برسائے جائیں!! سبحان اللہ!!کیا زمانے تھے ، اور کیا لوگ تھے!!یہاں ایک خیال عود کر آیا ہے۔ کیا پاکستان میں قومی نابغۂ روزگار زعما کی یاد گاریں تعمیر کرنے کارواج ہو گاکہ نہیں؟ کیا کھربوں روپے لُٹیروں کے حوالے کر دینے والی قوم اپنے بہترین لوگوں کو کوئی مستقل خراجِ تحسین پیش کرنے کی عالمی روایت جاری کر ے گی یا سوئی ہی رہے گی؟ہمارے پیارے پاکستان میں عالمی سطح کے متعدد اور متنوع ہیرے اور موتی ہو گُزرے ہیں۔ ہم نے فن و ہنر کے بہت سے کمال کے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں جن میں کئی عالمی قد و قامت کے کرکٹرز، گلو کار، کمپوزرز، ادیب، شاعر، اطبائ، معمار، دانش ور، ہاکی اور سکواش کے لیجینڈز، انسانیت کے غم خوار اور دین کی خدمت کرنے والے بہت سے لوگ تھے اور ہیں بھی‘ کیا عمران خان کی حکومت ان کے لیے ہر شعبے کے یاد گار ی میوزیمز تعمیر نہیں کر سکتی؟اگر ایسا ہو جائے تو پاکستانی جب ان یاد گاروں کو دیکھیں گے تولازمی بات ہے اُن میں قومی اور انسانی جذبات کو تحریک ملے گی؟مہذب اقوام اپنے ہیروز کی یادگاریں تعمیر کرتی ہیں جن کو وزٹ کرنے کا ہلکا سا معاوضہ بھی ہوتا ہے تا کہ یادگاروں کا بنیادی خرچہ بھی پورا ہوتا رہے اِن سے قومی فروغ کے جذبے کو مہمیز بھی ملتی ہے! کاش ایسا ہو جائے تو قوم کی اخلاقی تعمیر بھی ہوگی اور ہم ایک زندہ اور مہذّب قوم میں تبدیل بھی ہو سکیںگے۔ و ما علینا الالبلاغ