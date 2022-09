کانگرو کے سنگ

شیئر کریں:

مصنف ’’مئیوز‘‘ اپنی کتاب Fatal shore میں لکھتا ہے ’’میں نے سڈنی میں ایک ایسے بارہ سالہ بچے کو دیکھا جسے برطانوی عدالت نے عمر قید کی سزا دی تھی۔ اس نے ایک دکان سے چند گز کپڑا چُرایا تھا۔‘‘

الزبتھ اول برطانیہ کی ملکہ تھی۔ یہ ہنری ہشتم کی بیٹی اپنی سوتیلی بہن ’’ہلڈی میری‘‘ کے بعد تخت نشین ہوئی۔ یہ انتہائی سفاک ’چالاک‘ اور بے رحم تھی۔ اس کے متعلق ہسپانوی سفیر نے اپنی حکومت کو لکھا :

This women is possesd of a huwdred thousand devils

اسپین کا بادشاہ فرڈنینڈ اس کا محسن تھا۔ جب اس کی بہن مری تو اسے موت کی سزا سنائی۔ شاہ مذکور اس کا ممد اور معاون ثابت ہوا۔ اس کی سزا معاف کروائی بعد میں اس نے اپنے محسن کو ہی دھول چٹا دی۔ Spanish Armeda کو شکست اس کے دور میں ہوئی۔ پٹ برطانیہ کا وزیر اعظم رہا۔ میکارلی آسٹریلیا کا گورنر تھا۔ اس کے مظالم کے قصے آج بھی زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ ’’یونیورسٹی آف نیو سائوتھ ویلز‘‘ کا شمار آسٹریلیا کی بہترین درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ سکول آف ٹرانسپورٹ کا شعبہ اسکے مشرقی حصے میں ہے۔ ٹنڈل، تھیؤ، ایلک فشر، ٹنڈن اور ڈاکٹر جان بلیک ہمارے استاد تھے۔ ٹنڈل اور ٹنڈن خالص آسٹریلوی تھے۔ ایلک فشر اور جان بلیک برطانوی تھے۔ تھیؤ ڈچ تھا۔ جان بلیک نوعمر ہونے کے باوصف لیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ تھا۔ وجہ یہ کہہ کر وہ ریسرچ سکالر تھا۔ اس نے کئی کتابیں لکھی تھیں۔ مغربی درسگاہوں میں بندوں کو گِنا نہیں بلکہ تولا کرتے ہیںنیوسائوتھ یونیورسٹی میں قیام ہر لحاظ سے دلچسپ تھا۔ ڈچ پروفیسر تھیؤ(Theo) سے البتہ ہلکی پھلکی نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ یہ ملحد تھا لیکن اس کی حسِ مزاح بڑی تیز تھی۔ میں ’’ایفرو ایشیا‘‘ گروپ کا لیڈر تھا۔ کوئی بھی تقریب ہوتی ، ان کی نمائندگی اور تقریر مجھے کرنا پڑتی۔ ایک دن بڑی دلچسپ صورتِ حال پیدا ہو گئی۔ میں کلاس میں بیٹھا تھا کہ مجھے تھیو کی چٹ ملی۔ ’’مسٹر شاہ، مجھے میرے چیمبر میں ملو‘‘ جب میں اُس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ غصے سے لال بھبھو نظر آیا۔ وجہ پوچھی تو وہ ’’گرما کے مثلِ صاعقہ طور ہو گیا‘‘! بولا :

Mr. shah. you have insulted me, you have humiliated me. I am deeply annoyed.

پہلے تو میں سمجھا کہ غصے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ جب اس کا غصہ کسی طور سرد نہ ہوا تو مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک دفعہ پھر استفسار کیا تو بولا۔ ’’تم نے ریسرچ پیپر پر میرے نام کے ہجے غلط لکھے ہیں۔ عرض کیا ’’تم ڈچ ہو، تمہیں انگریزی زبان کی نزاکتوں Semantics and nuances کا علم نہیں ۔ نام ’’ناون‘‘ ہے اس میں A,I,E وغیرہ کا فرق ہو سکتا ہے۔‘‘ میری منطق کو نظرانداز کرتے ہوئے کہنے لگا ’’میں نے پہلے دن بلیک بورڈ پر اپنا نام تھیو ٹین بلومرا‘‘ لکھ دیا تھا۔ یہ تمہارا فرض تھا کہ اسے اپنی کاپی پر محفوظ کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی اور ہندوستانی بیوروکریٹس کو اکیڈمی میں سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح بے عزت کرنا ہے۔ میں ششدر رہ گیا! میں نے ایک دفعہ پھر معذرت کی۔ وہ کسی طور بھی مجھے ’’معاف‘‘ کرنے کوتیار نہ تھا۔ آخرکار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے بھی اسے غصے بھرے لہجے میں بولا:

Look here theo, I am carrying an ass load of degrees, I care too hoot for you degree.

یہ کہہ کر میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا۔ ایک گھنٹے بعد مجھے لیڈر آف دی ڈیپارٹمنٹ جان بلیک نے بلا لیا۔ بولا: Theo is terribly upset, what happen?۔ جب میں نے اصل واقعہ بتایا تو وہ ہنس کر بولا، تمہیں علم نہیں کہ ولندنری بحیثیت قوم بڑے جذباتی ہوتے ہیں انہوں نے منفرد مزاج پایا ہے۔ لڑکی اور لڑکا چاہے کتنے دوست ہی کیوں نہ ہوں صبح کو ناشتے پر ا پنا اپنا بِل الگ سے دیتے ہیں۔ انکے متعلق انگریزی زبان میں کئی محاورے وضع کئے گئے ہیں۔

Let us go dutch----dutch courage

A courage influenced by Liqur.

وغیرہ…کئی دن تک ہماری بول چال بند رہی۔ بالآخر اسے ا پنی زود رنجی کا احساس ہو گیا۔ (جاری)