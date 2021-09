پاک فوج کے (ر) افسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمود خان مینگل وفات پاگئے

پاک فوج کے معمر ترین ریٹائرڈ افسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمود خان مینگل وفات پاگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل (ر) سلطان محمود مینگل کا 103 سال کی عمر میں کوئٹہ میں انتقال ہوا۔

Lt Col Sultan Mohammed Khan Mengal(R), Oldest Veteran (103 yrs) of Pak Army passed away @ Quetta. May the departed soul rest in eternal peace.

Col Mengal, a keen soldier & adventurist, climbed, walked, skied, sailed & rowed through all of Pak’s natural terrain on many expeditions