سیاسی جماعتوں کا المیہ 

پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں نے گذشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں جب سے ان سے یہ کہا کہ وہ گلگت بلتستان میں ہونیوالے انتخابات کو فیئر اینڈ فری بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تو آرمی چیف نے پارلیمانی لیڈروں کو جن میں موجودہ دور کے اہم اور تجربہ کار سیاستدان شامل تھے، جواباً کہا کہ وہ ان معاملات میں فوج کو کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر الیکشن کمیشن کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے قابل بنائیں۔ نیب کیسز سے متعلق جب پارلیمانی لیڈروں نے شکوے شکائتیں کیں تو فوج کے سربراہ کا یہی مشورہ تھا کہ نیب میں بھی اگر اصلاحات کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کر اس ادارے کو درست کر لیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور نیب کے چیئرمین کی تقرری وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں مل کر کرتے ہیں۔ یہ دونوں ادارے اگر سیاستدانوں کی توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ان میں اصلاحات کرنا بھی پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس کام میں فوج کو گھسیٹنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک طرف سیاست میں فوج کی مداخلت کی مخالفت کر رہی ہیں اور دوسری طرف فوج سے ہی سویلین معاملات میں مداخلت کی درخواست بھی کر رہی ہیں۔

یہ کوئی نئی بات نہیں، پاکستان کی گذشتہ کم و بیش پچاس برس کی تاریخ میں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مارچ 1977 میں ہونیوالے قومی اسمبلی کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کی اپوزیشن جس میں نو جماعتیں شامل تھیں، نے مارچ 1977 کے انتخابات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان انتخابات میں بھٹو حکومت نے دھاندلی کی ہے۔ اس تحریک کے دوران بھی اپوزیشن جماعتیں فوج کو مداخلت کی دعوت دیتی رہیں۔ اپوزیشن میں شامل تحریک استقلال کے سربراہ ایئر مارشل ر اصغر خان نے تو تینوں فوجی سربراہوں کے نام خط لکھا تھا کہ وہ اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے احکامات ماننے سے انکار کردیں۔ اپوزیشن کی یہ تحریک پانچ جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لاء کے نفاذ پر ختم ہوئی، اپوزیشن جماعتوں کے کئی لیڈر جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء کابینہ میں شامل ہو گئے۔

1985 کے الیکشن میں محمد خان جونیجو وزیراعظم بنے، ان کے جنرل ضیاء الحق کیساتھ اختلافات پیدا ہوئے، ان کی اپنی پارٹی مسلم لیگ کے بعض لیڈروں نے جن میں نواز شریف بھی شامل تھے، جونیجو کو خدا حافظ کہہ کر جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا۔ سترہ اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد اسی سال کے آخر میں جو انتخابات ہوئے ان میں پیپلز پارٹی جیتی اور بے نظیر وزیراعظم بنیں۔ بے نظیر بھٹو صرف اٹھارہ ماہ وزیراعظم رہیں۔ 1990 میں دوبارہ انتخابات میں مسلم لیگ ن جیتی تو بے نظیر نے 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور ایک کتابچہ ’’ How the Elections were stolen ‘‘ لکھا۔ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کی حکومت کو دھاندلی کی پیداوار قرار دیا اور پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے اپوزیشن اتحاد بنایا۔ اس الائنس نے وزیراعظم نواز شریف کے صدر غلام اسحق خان اور فوج سے اختلافات کو ایکسپلائٹ کیا۔ 1994 کے آخر میں بے نظیر بھٹو پھر وزیراعظم بن گئیں۔ 1996 میں بے نظیر بھٹو اور پی پی پی کو نواز شریف نے اسٹبلشمنٹ کی مدد سے فارغ کرا دیا، فروری 1997 میں مسلم لیگ ن دو تہائی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ دو سال بعد اکتوبر 1999 میں اسٹبلشمنٹ سے اختلافات کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، فوج نے ٹیک اوور کر لیا، سابق وزیراعظم نواز شریف مارشل لاء کے چیف ایگزیکٹیو جنرل مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے۔ سعودی عرب سے ان کی واپسی بھی ایک ڈیل ہی کا نتیجہ تھی۔

سیاسی جماعتیں گزشتہ چھ عشروں میں پارلیمانی نظام کو اس کی رو ح کے مطابق قائم نہیں کر سکیں۔ 1977 کے بعد آج تک الیکشن کمیشن کو آزاد ، خود مختار اور غیر متنازعہ بنانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کا تقرر وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اس کے باوجود الیکشن کمیشن ایک آزاد، خودمختار اور قابل اعتماد ادارہ نہیں بن سکا۔ ہر انتخاب میں سیاسی جماعتیں انتخابات فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں پر اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ فیئر اور فری الیکشن کرائے پائے گا۔

احتساب کے ادارے نیب کا بھی یہی معاملہ ہے ،نیب کا سربراہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے منتخب ہوتا ہے، پچھلے دس پندرہ سالوں میں حکومت اور اپوزیشن نیب کو احتساب کا غیر جانبدار اور قابل اعتماد ادارہ نہیں بنا سکی۔ مسلم لیگ ن اور پی پی پی کی حکومتوں نے نیب قوانین میں تبدیلی کیلئے پارلیمنٹ میں کئی کوششیں کی گئی، نیب قوانین میں تبدیلی کے مسودے تیار ہوئے لیکن اصلاحات نہیں ہوئیں۔ کمزور جمہوری نظام جب ڈانواں ڈول ہونے لگتا ہے تو سیاسی جماعتیں پھر اسٹبلشمنٹ کی طرف دیکھنے لگتی ہیں ۔ اس روش کے نتیجے میں اسٹبلشمنٹ کی سیاسی معاملات میں مداخلت بڑھتی رہی ہے۔ یہ بھی المیہ ہے کہ ان تمام تر تلخ تجربات کے باوجود ہماری سیاسی جماعتیں کوئی سبق نہیں سیکھ سکیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان سیاسی جماعتوں کو یہی مشورہ دیتے آ رہے ہیں کہ وہ سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تلاش کریں۔ فوج کے سربراہ بھی سیاستدانوں کو مشورہ دیتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں اور جی ایچ کیو کی طرف نہ دیکھیں۔ لیکن ہمارے سیاستدان ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ اپنے فیصلے خود کریں اور سیاسی تنازعات کو مل بیٹھ کر حل کریں۔

