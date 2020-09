’’ جنرل قمر جاوؔید باجوہ کی موؔسیقی ٔ  گُفتار!‘‘

شیئر کریں:

معزز قارئین! مَیں نے اپنے کل کے کالم میں صوبہ سندھ کے سابق گورنر ( پاکستان مسلم لیگ ن) کے محمد ؔ زبیر صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دو ملاقاتوں کا تذکرہ کِیا اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی اپنے انداز میں ‘‘۔ ایک خبر یہ تھی کہ ’’آرمی چیف صاحب سے ملاقات کے وقت ایک "Opposition Leader" نے کہا کہ "This is Music to my Ears" (یعنی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے کانوں میں موؔسیقی رس گھول رہی ہے ) لیکن خبر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ’’ وہ اپوزیشن لیڈر کون تھے ؟ اُ ن کا نام کیا ہے ؟ ‘‘ ۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ وہ یقینا موسیقی کا ’’ذوق ‘‘ (Taste) ضرور رکھتے ہیں ۔

’’ موسیقی ‘‘کے معنی ہیں ’’ سُریلی آوازوں کا فن، نمونہ ، گانا ، گیت ، گانے بجانے کا علم ، علم سرُود ، سُریلی آواز، خُوش آوازی ، لحن ‘‘ وغیرہ۔ حضرت دائود علیہ السلام کی سُریلی آواز اور خُوش آوازی بہت مشہور تھی ، جسے ’’لحنِ دائودی ؑ ‘‘ کہا جاتا تھا ۔’’ہندو دیو مالا‘‘ کے مطابق ’’ راگ وِدّیا‘‘ ( گانوں ، گیتوں اور نغموں کا علم ) دیوتائوں کا علم ہے‘‘ ۔ عام طور پر ’’راگ وِدّیا‘‘ جاننے والے ہندوستان اور پاکستان کے راگیّوں ( Singers ۔ گلوکاروں ) کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اُنہیں "Classical Singers"کہا جاتا ہے کہ وہ ’’ پکا راگ ‘‘ (کلاسیکی نغمہ / گیت ) گا رہے ہیں ‘‘۔

’’ ہلکی پھلکی موسیقی ! ‘‘

عام لوگ جو گیت ، گانے یا نغمے گاتے یا گُنگناتے ہیں اُنہیں "Light Music" یا (ہلکی پھلکی موسیقی)کہا جاتا ہے اور جو کوئی اچھے سُروں میں گائے تو اُسے "Beautiful Light Music" کہا جاتا ہے ۔جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر 2016ء کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا ۔ اُن کا موسیقی سے کوئی لگائو ہے ؟ فی الحال تو اِس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی لیکن علاّمہ اقبالؒ نے اپنی کئی نظموں میں کسی شخص کی سُریلی باتوں کو’’ موسیقی ٔ گُفتار ‘‘ کا نام دِیا ہے۔ اِس لئے جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپوزیشن لیڈر وں کی گفتگو کو ’’ موسیقی ٔ گُفتار ‘‘ ہی کہا جائے ۔ پاکستان کے دو سابق چیفس آف آرمی سٹاف و صدور ِ پاکستان صدر جنرل محمد یحییٰ خان اور صدر جنرل پرویز مشرف کو موسیقی سے دلچسپی تھی۔ صدر جنرل محمد یحییٰ خان کے دَور میں تو ایوانِ صدر کومُغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا (27 ستمبر 1719ء ۔29 اپریل 1748ئ)کا دَور سمجھا جاتا تھا۔

’’علاج بذریعہ موسیقی!‘‘

ہندو دیو مالا کے مطابق ، پرانے دَور میں کئی بیماریوں کا علاج بھی ’’بذریعہ موسیقی ‘‘ کِیا جاتا تھا ۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف بھی موسیقی کے بہت رسیا تھے ، جب وہ 9مختلف بیماریوں کا شکار ہُوئے تو 9 جنوری 2014ء کو میرے کالم کا عنوان تھا ۔ ’’بیمار پرویز مشرف۔ ’’ عِلاج بذریعہ موسیقی !‘‘۔ مَیں نے لکھا تھا کہ ’’ اساتذہ کے مطابق ہر راگ کے گانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ۔ یعنی۔ بیک وقت کئی راگ نہیں گائے جاسکتے ‘‘ ، اِس لئے میری تجویز ہے کہ ’’ سابق صدر جنرل (ر) پرویز مشرف کی 9مختلف بیماریوں سے صحت یابی کے لئے الگ الگ وقت پر اور باری باری 9 مختلف راگ گائے جائیں !‘‘۔ پھر سابق صدر پاکستان سے باہر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ’’اُنہوں نے اپنا علاج بذریعہ موسیقی کروایا ہے یا موسیقی کے بغیر ؟ ‘‘۔

’’شیخ رشید، ہلکی پھلکی موسیقی!‘‘

معزز قارئین ! وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد 1985ء کے غیر جماعتی انتخابات میں پہلی مرتبہ رُکن قومی اسمبلی منتخب ہُوئے تھے ۔ وزیراعظم میاں نواز شریف نے اُنہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کردِیا۔اگست 1991ء کو 11 سینئر صحافیوں کی "Eleven" کے رُکن (اور ’’نوائے وقت‘‘ کے کالم نویس ) کی حیثیت سے مجھے اُن کے ساتھ دو ہفتے کے لئے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اِس دَوران مَیں نے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے دیکھا اور سُنا کہ شیخ رشید احمد، وقفوں وقفوں سے اپنی گفتگو کے بعض پہلوئوں کو اپنی ’’ ہلکی پھلکی موسیقی ‘‘ قرار دے رہے تھے ، پھر پتہ چلاکہ ’’ شیخ رشید صاحب کی اپنی ’’ ہلکی پھلکی موسیقی‘‘ کا مطلب ہے ،اُن کی ’’ جگت بازی ۔’’ چترائی، بذلہ سنجی، لطیفہ گوئی ، چالاکی ، ہوشیاری ، نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ‘‘؟

مَیں نے کئی بار شیخ صاحب کو ،قومی اسمبلی کے ایوان اور ایوان سے باہر بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن ، چودھری نثار علی خان ،پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے کئی ارکان کو ’’ جگت بازی ‘‘ میں شیخ رشید احمد سے ہارتے یا اُنہیں ہراتے ہُوئے دیکھا اور سُنا ہے ۔ یکم اگست 2017ء کو ، قومی اسمبلی کے قائد ِ ایوان کے انتخاب میں ’’پاکستان مسلم لیگ (ن) ‘‘کے امیدوار جناب شاہد خاقان عباسی کو 221، ’’پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمٹیرینز ‘‘کے امیدوار جناب نوید قمر کو 147اور ’’پاکستان تحریک انصاف ‘‘ اور ’’پاکستان مسلم لیگ (ق) ‘‘ کے مشترکہ امیدوار شیخ رشید احمد کو 33 ووٹ ملے۔ اُس کے بعد شیخ رشید احمد نے ایوان میں جس طرح کی ’’ ہلکی پھلکی موسیقی ‘‘ پیش کی تو ، جیتنے اور ہارنے والوں کے حامیوں نے کچھ اچھے ذوق ؔکا مظاہرہ نہیں کِیا تھا؟۔

معزز قارئین! آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ’’ موسیقی ٔ گُفتار‘‘ کی تو ’’ دھاک ‘‘ (Pomp, Glory, Renown) ہی بیٹھ گئی ہے لیکن مجھے خوف ہے کہ ’’ کہیں شیخ رشید احمد کی ’’ ہلکی پھلکی موسیقی‘‘ کا ذوق و ؔشوق اُنہیں کچھ بھاری نہ پڑے؟‘‘۔ میری دُعا ہے شیخ صاحب ! ’’ تُہاڈا ربّ راکھا!‘‘۔

٭…٭…٭