پنجاب پولیس، جھوٹی گواہی اور ماڈل کورٹس …

شیئر کریں:

اپنے 76 سالہ عدالتی نظام اور اپنی پولیس کی فرض شناسی پر کچھ بھی لکھنے سے قبل یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ سچائی اور اصل حقائق کو بے نقاب کرنے کی تلاش میں حائل اُن HURDLES کا مقابلہ کرنا بھی لازم ہے جو پولیس اور ہمارے عدالتی نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جس طرح اسمبلی کی رپورٹنگ ایک دشوار کن اسائنمنٹ ہوتی ہے اسی طرح عدالتی رپورٹنگ کرنا ہر رپورٹر کے بس کا کام نہیں۔ عدالتی رپوٹنگ کے لیے رپورٹر اگر ایل ۔ ایل بی ہو تو قانونی اور آئینی موشگافیوں کا ادراک وہ بہتر طور پر کر سکتا ہے ورنہ عدالتی آداب اور عدالتی کارروائی کو قلمبند کرنے کے لیے وسیع تر تجربہ اور قانونی معلومات پر دسترس رکھنا سب سے اہم ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے اپنی خامی یا اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ اپنی ’’پُلس‘‘ میں پائی گئی کثیر گندی مچھلیوں کو صاف پانی میں اُتارنے کی مجھ میں اتنی قوت نہیں جتنی کسی بھی گندگی کو صاف کرنے کیلئے درکار ہوتی ہے تاہم اپنے ان نیک نام اور فرض شناس اہلکاروں اور افسروں کیلئے ہمہ وقت دعاگو ضرور ہوں جن کی بدولت اس محکمہ کی عزت و توقیر آج بھی قائم ہے اگلے روز بعض پولیس افسروں جن میں چھوٹے بڑے تھانیدار ، انسپکٹرز اور سپاہیوں سے لیکر حوالدار سب شامل تھے۔ پنجاب کے مختلف تھانوں میں بے گناہ نوجوانوں عورتوں اور بزرگوں کو مبینہ طور پر اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ ’’نئے پاکستان‘‘ کے معماروں تک کو صفائیاں پیش کرنا پڑ گئیں۔ آئی جی پنجاب کیپٹن (ر) عارف نواز خان سے دست بدستہ بذریعہ TWEET اور E.MAIL ان کی پولیس کے بعض وحشی درندوں کے بارے میں ’’قومی رونا رویا‘‘ مگر پبلک ریلیشنز کے حساب کو میری یہ گزارشات غالباً پسند نہیں آئیں اور اس طرح جنہیں مارنا تھا وہ مر گئے…جنہیں معطل ہونا تھا‘وہ معطل ہو گئے ‘مگر جن کے پیارے اور پیاریاں ہمیشہ کے لیے چلے گئے اُنہیں روتا، چیختا، چلاتا اور بددعائیں دیتا دیکھتا ہوں تو نہ جانے خاموشی کیوں اختیار کر لیتا ہوں ایسے واقعات کے بارے میں پاکستانی نژاد برطانوی بچے جب ’’اپنی ٹپس‘‘ کے اس وحشیانہ اقدام پر مجھ سے جب وہ مشکل سوال پوچھنے لگے ہیں تو میری اس خاموشی کو وہ پولیس FAVOUR قرار دینے لگ جاتے ہیں…! جہاں تک اپنے عدالتی نظام کا معاملہ ہے الحمد اللہ ! مجموعی طور پر آئین و قانون کی بالادستی ہے تاہم پولیس کے ناقص نظام سے رونما ہونے والے بعض واقعات اس قدر افسوسناک اور قابلِ شرم ہیں کہ ’’عدالتیں‘ بھی مجبور نظر آتی ہیں جبکہ عالمی نظام عدل میں ہمارے عدالتی نظام کا شمار آج بھی بہترین ’’نظاموں‘‘ میں ہوتا ہے۔ اس پر ’’جھوٹی گواہی‘‘وہ زہر ہے جس سے ہماری عدالتیں ’’بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ ملک کے جونیئر، سینئر اور بہت ہی سینئر وکلا ’’جھوٹی گواہی‘‘ سے بخوبی واقفیت رکھنے کے باوجود اس لیے مسکرا دیتے ہیں کہ سپیڈی کیس کے سپیڈی فیصلے کے لیے یہی نسخہ و کارآمد تصور کرتے ہیں؟۔ اس وقت کے انتہائی قابلِ احترام جسٹس آصف سعید خاں کھوسہ صاحب نے جو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدہ پر متمکن ہیں اب اس کوشش میں ہیں کہ ایک عام آدمی کو سستا اور جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے قبل انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ منصب سنبھالتے ہی وہ زیر التوا مقدمات کا فوری فیصلہ اور جھوٹی گواہیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔آئین کے آرٹیکل 37D کا اگر عمیق نظری سے مطالعہ کیا جائے تو عیاں ہوتا ہے کہ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی عدلیہ کی اولین ذمہ داری ہے مگر افسوس F.I.R سے عدالت تک مقدمات اس طرح الجھا دیئے جاتے ہیں کہ بعض حالتوں میں عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں…دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان نے بھی جنہوں نے ضلعی عدلیہ اور عدالتوں کی کارکردگی بتر بنانے اور التوا مقدمات جلد از جلد نبٹانے کا عہد کر رکھا ہے کافی متحرک نظر آ رہے ہیں…میری ان سے ذاتی استدعا ہو گی کہ عدالتی نظام کو بہتری کے ساتھ ساتھ وہ ضلعی عدالتوں کے اہلکاروں کے اثاثہ جات اور مقدمات کی تایخ پر براہ راست سپر نٹنڈنٹ ، سٹینوںگرافر ، ریڈر، کورٹ کلرک، اہلمداور ایل ڈی سی اور پی ڈی سی کی بھی مانیٹرنگ کریں تاکہ کرپشن کے مکمل خاتمہ تمام دروازے بند کئے جا سکیں۔ اس نظام کی مزید بہتری اور ماڈل کورٹس پر آئینی دسترس رکھنے والی لندن کی ممتاز شخصیات سالیسٹر ظہیر احمد خان، سالیسٹر احسان ملک ، طالب خورشید امیر، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، کونسلر احمد شہزاد، راجہ محمد شریف اور بزرگوار بیرسٹر ظہور بٹ سے ایک خصوصی نشست ہوئی۔ سالیسٹر ظہیر خان کا موقف تھا کہ پاکستان ججز صاحبان کو مقدمہ میں APJOURNMENT نہیں دینی چاہئے۔ مقدمہ ہارنے والے کو مقدمہ جیتنے والے کی تمام لاگت ادا کرنی چاہئے۔

بزرگوار بیرسٹر ظہور بٹ جنہیں رہبر صحافت اپنے قریبی دوست ڈاکٹر مجید نظامی مرحوم کے ہمراہ لنکرزان میں وقت گزارنے کا اعزاز بھی حاصل ہے کہنا تھا کہ ایڈجرنمنٹ بلاشبہ جج کے اختیار میں ہے مگر افسوس ! ہمارے ہاں اس سے کئی معاملات مزید التوا کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں اپنے 40 سالہ پرانے ایک مقدمہ میں پیشی کا واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے ایڈجرنمنٹ کے بارے میں بتایا جس میں جج نے ADJPURN THE CASE AFTER ONE HOUR کا فیصلہ سنا کر تاریخ رقم کر دی۔ سالیسٹر احسان ملک، کونسلر احمد شہزاد اور خورشید امیر نے بھی ’’ماڈل کورٹس‘‘ اور جھوٹی گواہی پر اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔