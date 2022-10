ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بے مثال اور تاریخی ہے:بلاول بھٹو

وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو متنازعہ سے آئینی کردار کی طرف منتقل کرنا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔

Transition of establishment from controversial to constitutional role is vital for Pakistans progress & prosperity. PPP has struggled for this for 3 generations. Press conference by DGISI & ISPR is unprecedented & historic. Institutional desire to transition must be encouraged.