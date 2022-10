مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا: مشعال ملک

اسلام آباد: جموں و کشمیر کے حریت پسند رہنما اور کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے پہلی بار اپنے ناپاک قدم کشمیر میں رکھے. 75 سے کشمیری قربانی دے رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ویڈیو بیان میں مشال ملک نے کہا کہ 75 سال گزر گئے کشمیریوں کو بھارتی بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے، لاکھوں گھر اب تک بھارتی فوج اجاڑ چکی ہے. لاکھوں لوگوں کو کشمیری اب تک قبر میں اتار چکے ہیں۔

