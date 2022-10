 پاکستان ہر فورم پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا:صدر مملکت

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ہر عالمی فورم پر تنازعہ جموں و کشمیر کے حل کیلئے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا ۔

تفصیلات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے 27 اکتوبر 2022ء کو کشمیر پر یوم سیاہ کے موقع پر پیغام جاری کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ آج بھارتی زیر تسلط جموں و کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کے75 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہم گزشتہ ساڑھے سات دہائیوں سے بھارتی قابض افواج کے جاری مظالم کی مذمت کرنے اور حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں کو یاد کرنےکیلئے آج کے دن یوم سیاہ مناتے ہیں۔

This year 27th October marks the completion of seventy-five years of illegal occupation of Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir (IIOJK). We observe Kashmir Black Day to remember the sacrifices of our Kashmiri brothers and sisters in their just struggle for their right pic.twitter.com/1iOkDLdCzh