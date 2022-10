25مئی کی کال پر لاہور کی قیادت ناکام رہی

شیئر کریں:

ندیم بسرا

پی ٹی آئی کے چئیرمین عمران خان نے آخر کار وہ فیصلہ کر ہی لیا ، جس کا اظہار پی ٹی آئی کے سنجیدہ حلقوں میں کیا جارہا تھا کہ لانگ مارچ کی کال پنجاب کے علاوہ مکمل کامیاب نہیں ہوسکتی اور پنجاب (لاہور) جو سیاسی تحریکوں کا مرکز رہا ہے اس کو پی ٹی آئی پنجاب یا لاہور کی فوٹوسیشن قیادت پر چھوڑا نہیں جاسکتا۔ شائد یہی وجہ ہے عمران خان خود لاہور آگئے ہیں اور وہ کل بروز جمعہ 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کا آغاز لاہور کے لبرٹی چوک سے کرنے جارہے ہیں۔امید تو یہی کی جاسکتی ہے کہ انہیں لانگ مارچ کے لئے عوامی پذیرائی مل ہی جائے گی ،تاہم یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ عمران خان نے لاہور کا انتخاب کیوں کیا ؟۔اس حوالے سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔کہیں ایسا تو نہیں کہ سنٹرل پنجاب سمیت لاہور کی قیادت اپنے حلقے کے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی اس بار بھی کہیںایسا نہ ہو ، لہٰذا اس خدشے کے باعث عمران خان نے لاہور زمان پارک کو مرکز بنا لیا ۔دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ لاہور سمیت سنٹرل پیج کی قیادت ایک پیج پر نہیں کیونکہ دیکھنے میں یہی آرہا ہے کہ ووٹرز اور کارکنوں کو یہ لیڈر شپ ایک جگہ بیٹھی کبھی ملتی نہیں۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال 90 شاہراہ پر بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ،عندلیب عباس سمیت دیگر قیادت جیل روڈ آفس بیٹھتے ہیں۔حماد اظہر کا کیمپ کسی اور جگہ پر ہے۔۔شفقت محمود ،محمود الرشید سمیت مراد راس ان جگہوں پر بھی نہیں ملتے ان کے حلقے کے لوگ شکایتیں کرتے تھکتے ہی نہیں۔وہ عوام سے ملتے ہی نہیں۔اسی طرح سات یا 8 کلب جی او آر لاہور میں سرکاری پی ٹی آئی کی قیادت علیحدہ بیٹھی نظر آتی ہے۔ یوں پنجاب کا پی ٹی آئی کا ورکر ہو یا ووٹر وہ قیادت کو ملنے کے لئے کبھی یہاں تو کبھی وہاں خوار ہوتا نظر آتا ہے۔اگر عمران خان صاحب اس قیادت پر اعتماد کرتے ہیں تو یہاں کئی سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ لاہور کا انتخاب کیوں کیا گیا ؟۔اس کا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ 25 مئی کو عمران خان کے لانگ مارچ کی کال پر لاہور کی قیادت عوام کو گھروں سے نکالنے میں ناکام رہی ؟۔ تو اس کا جواب ہوگا ہاں۔کیونکہ یہ قیادت فوٹو سیشن اور ویڈیوزبنانے میں زیادہ مہارت رکھتی ہے۔25 مئی کو گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جانے پر بھی راستہ بنا نے میں یقین رکھنے والے اور انگلی کٹوانے والے حقیقی لیڈر نہیں تھے۔تو کیالاہور کی قیادت فوٹوسیشن اور چند ویڈیوز کے سہارے ہی کھڑی ہے ؟۔ان میں کوئی دم خم نہیں ؟۔تو پھر خان صاحب کو اندھیرے میں کیوں رکھا جارہا ہے اور ان کو اندھیرے میں رکھنے والے ان کے زیادہ قریب والے لوگ ہیں ؟۔یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی سنٹرل پنجاب اور لاہور کی قیادت اتنی بہادر ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا اور یہ قیادت بابوصابو کو بند نہیں کراوسکی۔ یاسمین راشد،حماد اظہر،مراد راس سمیت دیگر نے اس روز جو تصویریں جاری کی اس میں اتنے کم لوگ تھے کہ اس کو دیکھ کر آپ خود ہی شرمندہ ہوجاتے۔اس احتجاج کو ماسوائے شعبدہ بازی اور فوٹو سیشن کے علاوہ کچھ نام نہیں دیا جاسکتا۔ لاہور اور سنٹرل پنجاب کی قیادت کے پاس عوام کو دینے میں کچھ نہیں ہے۔آپ کے یہ جانثار ساتھی آپ کی کال پر لوگوں کو اکھٹے نہیں کرپارہے۔یہ قیادت تو ایسی ہے کہ یہ پولیس کے پروٹوکول میں نکلتی ہے اور لاہور سے کامونکی تک جاتی ہے اور 20 ڈشز کا تیار کھانا کھا کر واپس آجاتی ہے وہ بھی پولیس کی نگرانی میں۔ 25 مئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سنٹرل پنجاب کی قیادت اپنے لوگوں کو متحرک کرنے میں مکمل ناکام نظر آئی ہے۔انگریزی کا محاورہ ہے ،

Right job for man Right

خان صاحب اس پر آپ عمل کریں اور درست لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت دیں۔بات چل نکلی ہے تو سنٹرل پنجاب کے لیڈرز کا آیک سچا واقعہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں ہوسکتا ہے کہ شائد یہ واقعہ آپ تک نہ پہنچا ہو۔ حال ہی میں سنٹرل پنجاب کا ایک اجلاس گوجرانوالہ ہوا جس میں اسد عمر بھی موجود تھے جب وہاں ٹکٹوں کی تقسیم پر بات ہوئی تو سنٹرل پنجاب کی قیادت کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ " ضلع گوجرانوالہ ضلع ناروال کا حصہ ہے یا ناروال ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل ہے "۔اس پر انہیں بتایا گیا کہ گوجرانوالہ علیحدہ ضلع ہے اور ناروال علیحدہ ڈسٹرکٹ ہے، جس پر ان کی معلومات میں آضافہ ہوا۔جہاں آپ کی قیادت کو ایک ضلع یا دوسرے ضلع کی حیثیت معلوم نہ ہو تو وہاں سب خیر نہیں ہوسکتی۔اور واقعہ کہ خان صاحب آپ کو عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے جو نام بجھوائے جارہے ہیں۔وہ پرانے حلقوں والے ہیں نئی حلقہ بندیوں میں یہ امیدوار اس حلقے میں شامل ہی نہیں ہیں۔لہذا یہ بھی کنفرم کروالیں۔ کیونکہ آپ کا امیدوار ان ضمنی انتخاب میں لاہور ڈویژن سے ننکانہ شرقپور سے ابھی تازہ تازہ ہارا ہے اور جنوبی پنجاب میں آپ کے امیدوار جیتے ہیں کس قیادت نے ان ضمنی انتخاب میں کتنی مہم چلائی آپ کو نتائج سے اندازہ ہوجائے گا۔ آپ جس انقلاب کی بات کررہے ہیں اس کے لئے تیاری کے ساتھ قیادت کی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔پی ٹی آئی اس وقت صرف عمران خان کے سہارے کھڑی ہے آپ کے بعد پی ٹی آئی کے لئے کونسی قیادت ہوگی یا یہ لوگ مسلم لیگ ن یا پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائیں گے، کیونکہ موجودہ قیادت شارٹ فلموں یا مولا جٹ میں تو چل جائے گی حقیقی انقلاب کی توقع ان سے نہ رکھیں۔آپ نے اپنے آپ کو محنت سے لیڈر منوایا ہے اس لئے ایسے اوصاف کے لوگ تلاش کریں ، چند تصویروں یا چند ویڈیوز کی بنیاد پر ان کی کارکردگی سے متاثر نہ ہوں۔آپ نے لانگ مارچ کی کال دی جس سے خودآپ کو یہ اندازہ کرنا اب مشکل ہوگا کہ لاہور کتنا باہر آیا ہے اس لئے کہ آپ خود یہاں ہیں اگر آپ کسی اور صوبے سے کال دیتے تو آپ کو اندازہ ہوجانا تھا کہ لاہور پی ٹی آئی کی قیادت سے خالی ہے۔آپ لاہور آئے ہیں کچھ روز گزاریں تاکہ آپ کے کارکنوں کو وہ تمام چہرے جو پہلے دیکھنے کو نہیں ملتے وہ زمان پارک میں آپ کے طفیل ایک ساتھ مل جائیں کیونکہ آپ کی قیادت بکھری ہوئی ہے۔مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلخ باتیں آپ تک پہنچاؤں میں بطور صحافی لوگوں کی آراء پہنچانے کا پابند ہوںکیونکہ آپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔لانگ مارچ ضرور کریں مگر ایسی قیادت بھی تیار کریں جو آپ کے بعد اس قوم کی آواز بن سکے۔۔۔۔