آج کا یوم سیاہ کشمیریوں کی حق خودارادیت کیلئے منصفانہ جدوجہد کی عزم تجدید کرتا ہے: ترجمان دفترخارجہ

تفصیلات کے مطابق ترجمان دفترخارجہ عاصم افتخار احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ آج کا یوم سیاہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے منصفانہ جدوجہد کے عزم تجدید کرتا ہے یہ جدوجہد بھارت کے جموں و کشمیر پر 74 سالہ غیر قانونی قبضہ کے خلاف ہے۔

This #KashmirBlackDay ???????? reaffirms its commitment and support to ​Kashmiris in their just struggle for right to self-determination against 7️⃣4️⃣ years of Indian Illegal Occupation of Jammu & Kashmir. #IIOJKUnderSiege #KashmiriLivesMatter pic.twitter.com/z6OeVLBYGZ