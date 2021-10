مسائل میں اضافہ نہ کریں ، ہمارے نبی ﷺ تو کہتے ہیں راستے سے کیکر بھی ہٹا دینا چاہیے: وزیر اطلاعات

وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کہنا ہےکہ ملک میں سڑکیں بند کر کے احتجاج کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہئے۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ الیکشن کمیشن آیا تھا، اس پر کارروائی آگے چلے گی، انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے۔انہوں نے کہاکہ کالعدم تحریک لبیک کا جی ٹی روڈ پر چلنے والا معاملہ فوری ختم کرنا چاہیے۔ مسائل میں اضافہ نہ کریں ، ہمارے نبی ﷺ تو کہتے ہیں راستے سے کیکر بھی ہٹا دینا چاہیے۔

فواد چوہدری نے کہاکہ کالعدم ٹی ایل پی پر آج کابینہ میں تفصیلی بات ہو گی ۔ روز روز کا تماشا ختم ہونا چاہیے۔سڑکیں بند کرکے احتجاج کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہئے۔ عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ نہ کیا جائے۔انہوں نے مزید کہاکہ طویل عرصے بعد قوم کو خوشیاں ملی ہیں۔ ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کو دس وکٹوں سے شکست دی۔ سری لنکا کی ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں کرکٹ بہت مشکل حالات میں تھی۔ ہندوستان کی کرکٹ میں اربوں ڈالر انوسٹ ہوئے۔ ہم نے انہیں جس طرح شکست دی پوری عمر یاد رہے گی۔

وفاقی وزیر اطلاعات نے کہاکہ نیوزی لینڈ کی بھی سیکیورٹی کلیئر کر دی ہے۔ امید ہے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو سکون مل گیا ہوگا۔

واضح رہےکہ اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنی ٹوئٹ میں سعودی امداد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہاکہ سعودی سہولت معیشت کو سہارا دینے میں مدد فراہم کرے گی، تین ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جلد جمع ہوجائیں گے۔ تیل کے لیے پاکستان کو فوری ادائیگی نہیں کرنا ہو گی بلکہ یہ موخر ادائیگی کی سہولت کے تحت دستیاب ہو گا۔

