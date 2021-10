سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں پاکستان کی مدد کی:وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کی جانب سے امدادی رقم کی فراہمی پراظہار تشکر کیا ہے۔

عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں پاکستان کی مدد کی۔ سعودی عرب نے ایسے موقع پر مدد کی جب دنیا کومہنگائی کا سامنا ہے۔

I want to thank HRH Prince Mohammad bin Salman for supporting Pak with $3 bn as deposit in Pak's central bank & financing refined petroleum product with $1.2 bn. KSA has always been there for Pak in our difficult times incl now when world confronts rising commodity prices.