وزیر منصوبہ بندی و ترقی ،نیشنل کمانڈاینڈ آپریشن سینٹر(این سی او سی) کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا ویکسینیشن کے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں،مہم جاری رہنی چاہئے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپربیان میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ جب سے ہم نے کووڈ کی پیمائش شروع کی ہے تب سے ہمارے پاس مثبت آنے کا تناسب سب سے کم ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی نگہداشت پر سب سے کم مریض ہیں اور ایک سال میں سب سے کم یومیہ اموات ہیں۔ ویکسینیشن کے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں لیکن ویکسینیشن مہم جاری رکھنی چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر گذشتہ روز کل 7500افراد کووِڈ سے دم توڑ گئے ۔

Alhamdulillah we now have lowest positivity ratio since we started measuring covid. Also have lowest patients on critical care & lowest daily mortality in a year. Positive impact of vaccination showing but vaccination drive must continue. Globally 7,500 died of covid yesterday.