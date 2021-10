سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں وزیراعظم عمران خان نے 1 اعشاریہ 2 ارب ڈالر پٹرولیم مصنوعات میں فنانسنگ پر بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں 3 بلین ڈالرجمع کرنے کا اعلان کیا ہے، پٹرولیم مصنوعات کی اعانت کیلئے 1.2ارب ڈالر امریکی ڈالر بھی دیں گے، دنیا کو بڑھتی قیمتوں کا سامنا ہے، اس کے باوجود سعودی عرب نے مدد کی۔

I want to thank HRH Prince Mohammad bin Salman for supporting Pak with $3 bn as deposit in Pak's central bank & financing refined petroleum product with $1.2 bn. KSA has always been there for Pak in our difficult times incl now when world confronts rising commodity prices.