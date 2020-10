ٹرمپ بمقابلہ جوبائیڈن!

شیئر کریں:

-1صدر ٹرمپ پر اس سے پہلے بھی کئی کالم لکھے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آخری ہو! جُوں جُوں 2 نومبر کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ، دُنیا کا شوق تجسّس اور موصوف کا اضطراب بڑھ رہا ہے! یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے۔ اس سے اقوامِ عالم کی اُمنگیں ، اُمیدیں اور آرزوئیں جُڑی ہوئی ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے! امریکہ ایک سُپرپاور ہے۔ اگر تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اس سے زیادہ طاقتور ملک کبھی بھی معرض وجود میں نہیں آیا۔ عظیم ادیب کرشن چندر مرحوم نے اسے ’’گندم کی سُنہری بالیوں اور ابراہیم لنکن کے سرخ آویزوں والا امریکہ کہا تھا۔ یہ قول بھی لنکن سے منسوب ہے۔ آپ ایک آدمی کو تمام زندگی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ سب لوگوں کو ایک مرتبہ بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن سب لوگوںکو ہمہ وقت غُچہ نہیں دے سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اس قول کو غلط ثابت کر پاتا ہے یا نہیں! کم از کم ہمارے حکمرانوں نے تو اُسے یقیناً شرمندہ کیا ہے۔ گزشتہ 72 سال سے عوام کو وعدہِ فردا پر ٹرخا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے درست کہا تھا

بادہ ہے سیم رس ابھی ذہن ہے نا رسا ابھی!

ہم ہنوز جمہوریت کے طالب علم ہیں اور اس کی ’’رفت‘‘ و’’بُود‘‘ سے آگے نہیں نکل پاتے۔ -2 امریکہ کی مختصر تاریخ میں کئی صدور آئے۔ عظیم ’بلند حوصلہ‘ باہمت صاف گو، روشن ضمیر لیکن موصوف ’’وکھری ٹائپ‘‘ کے ہیں۔ پتہ نہیں کونسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں! صدر رچرڈ نِکسن ایک مدبر انسان تھا۔ اس کی دو کتابوں ''The REAL WAR'' اور ''LEADERS'' کے مطالعے سے اس کی علمیت اور ’’ویژن ‘‘ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک جھوٹ پر پکڑا گیا۔ ناکردہ گناہ کی پاداش میں "IMPEACH" ہوا اور بالآخر صدارت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کا مقابلہ بیری گولڈ واٹر سے تھا۔ یہ وہی حضرت تھے جنہوں نے صدر بننے کی صورت میں روس پر ایٹم بموں کی بارش کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ نکسن کیلئے یہ "WALK OVER'' تھا۔ باایں ہمہ اسکے کچھ ’’شاہ سے زیادہ وفادار‘‘ حواریوں نے مخالف پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں آلات لگا کر جاسوسی کی۔ بعد میں جب یہ راز کھلا تو اس نے اپنے چیف آف سٹاف جان ڈین کو کہا ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ چونکہ میری خاطر کیا ہے اس لیے ہمیں ''COVER UP'' کرنا ہو گا۔ یہی بات اسے لے ڈوبی! اسکے برعکس ٹرمپ عادتاً جھوٹ بولتا ہے۔ عالمی میڈیا اسے کئی دفعہ بے نقاب کر چکا ہے لیکن ہر مرتبہ صاف بچ جاتا ہے۔ اپنے حریف جوبائیڈن کو پھنسانے کیلئے اس نے یوکرائن کے صدر پر دبائو ڈالا کہ وہ بائیڈن کے بیٹے کو ’’کک بیکس‘‘ کے اسکینڈل میں ملوث کرے۔ انکار پر اسکی مالی امداد بند کر دی! راز افشا ہونے پر صاف مُکر گیا۔ جب IMPEACH ہوا تو سینٹ میں ریپبلکن اکثریت ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔

-3 صدر کلنٹن کا شمار بھی پسندیدہ اشخاص میں ہوتا تھا۔ وہ "INCUMBENT" صدر جارج بُش سینئر کو ہرا کر مسندِ اقتدار پر براجمان ہوا تھا۔ ایک سیکس اسکینڈل اسے لے ڈوبا۔ برطرف ہونے سے بال بال بچا۔

مونیکا لیونسکی سے پیارکی پینگیں بڑھانے کا الزام تھا۔ گُناہِ بے لذّت یہ دراصل یہودیوں کی سازش تھی۔ ان کی طافت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ساری امریکی سیاست کی رگِ جاں پنجہ یہود میں ہے یا اس کے مقابلے میں ٹرمپ کے بے شمار جنسی اسکینڈلز طشت ازبام ہوئے ہیں لیکن اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی حسینہ اس پر دست درازیوں اور ناجوازیوں کا الزام لگاتی ہے اور بعد میں ایک خطیر رقم بٹور کر پسِ پردہ چلی جاتی ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے متعلق ایک مغربی مورخ لکھتا ہے:

He was an IDLE VOLUPTIARY WALLOWING IN the PLEASURE of the HAREM

ٹرمپ کو اس اعتبار سے امریکی شہنشاہ جہانگیر کہا جا سکتا ہے۔ -4 ٹرمپ کا شمار امریکہ کے امیر ترین اشخاص میں ہوتا ہے۔ گو یہ اتنا امیر تو نہیں ہے جتنے بل گیٹس، بینرو بِلوم برگ وغیرہ ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ’’ریّل اسٹیٹ ڈیلویلپرہے‘‘۔ اسکے اپنے کیسینو ہیں۔ سکائی سکریپر ہیں۔ ایٹلانٹک سٹی کے جُوا خانے ، تاج سے اس نے شہرت پائی۔ چار ہزار کمروں پر مشتمل وہ کیسینو دیدنی ہے۔ شاہ جہاں بھی اسے عالم ارواح میں دیکھ کر خوش ہوتا ہو گا۔ اس کی کم ظرفی کا یہ عالم ہے کہ 1995ء میں ٹرمپ نے ایک راشدنامی نوجوان پر مقدمہ کر دیا۔ اس نے اس محل نما کیسینو کے زیر سایہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا اور اس کا نام تاج ریسٹورنٹ رکھا۔ ٹرمپ کا استدلال یہ تھا کہ اس چھوٹے سے حقیر ریسٹورنٹ کی وجہ سے کیسینو کی شہرت داغدار ہو رہی ہے۔ اتفاق سے میں اس وقت ایٹلانٹک سٹی میں تھا اور راشد کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ میرے کلاس فیلو خضر کا بیٹا تھا۔ خضر کے اصرار پر میں وہاں ٹھہرا۔ راشد کا عدالت میں استدلال یہ تھا کہ تاج ایک GENERIC NAME ہے اور مسلمانوں کی میراث ہے۔ وہ مقدمہ ہار گیا ۔ امریکی عدالتیں جانتی ہیں کہ کونسا فیصلہ کس کے حق میں کرنا ہے! اس ایک چھوٹے سے واقعے سے موصوف کی خباثت خصاصت اور ذہنی ساخت کا پتہ چلتا ہے۔ اتنی بڑی جائیداد کا مالک صرف ساڑھے سات سو ڈالر سالانہ ٹیکس دیتا ہے۔ -5 تجزیہ نگار ہیلری کلنٹن کی ہار کی وجوہ کی اب تک کھوج لگا رہے ہیں۔ تمام ''OPINION POLLS'' میں وہ 10/12 پوائنٹ آگے تھی۔ تینوں مباحثے اس نے جیتے۔ کئی کتابوں کی مصنفہ تھی۔ چار سال سیکرٹری آف اسٹیٹ رہی۔ امریکی صدر کے بعد یہ اہم ترین عہدہ تصور ہوتا ہے۔ آٹھ سال تک خاتون اول رہی۔ نیو یارک سے سینیٹر منتخب ہوئی وغیرہ۔ ٹرمپ کی جیت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اُس نے نسل پرستی کو ہوا دی۔ امریکیوں کو روشن مستقبل کے خواب دکھائے۔ معیشت کو مضبوط تر کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ ہنوز امریکی قوم ایک عورت کو صدر قبول کرنے پر ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ -6 اب ٹرمپ کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جو آٹھ سال تک امریکہ کا نائب صدر رہ چکا ہے۔ اچھی شہرت رکھتا ہے۔ کووڈ 19 کی وجہ سے بے شمار امریکی لُقمہ اُجل بن چکے ہیں۔ ٹرمپ کو اسکا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ معیشت کا بھٹہ بیٹھ گیا ہے۔ ان گنت لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ -7 اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے امریکی قوم کو بُری طرح تقسیم کر دیا ہے۔ ہار کی صورت میں اس نے اقتدار نہ چھوڑنے کا عندیہ دیا ہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا عزم رکھتا ہے جہاں اسکے حامی ججوں کی اکثریت ہے۔ اس صورت میں سول وار بھی ہو سکتی ہے جو امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسکی عظمت کو گہنا مکتی ہے اور امریکہ کے علاوہ تمام دنیا کی معیشت کی چولیں ہلا سکتی ہے اور اقوام کا سکون غارت کر سکتی ہے۔ یہی لمحہ فکریہ ہے۔