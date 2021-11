خواتین پر تشددکے خلاف آگاہی مہم

شیئر کریں:

خواتین پر تشدد کے خلاف اور صنفی امتیازکے خلاف سو لہ روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جوکہ دس دسمبر (انسانی حقوق کا دن)تک جاری رہے گی تاکہ خواتین کے بارے میں منفی سوچ کو کم کرنے کے لیے آگاہی دی جائے اور خواتین کو زندگی کے ہر شعبہ میں شرکت کا مناسب مواقع فراہم کیے جائیں سا ل 2021کا تھیم سلوگن یہ ہے اقوام متحدہ کے ادارے یو این وومن کے مطابقEnd Violence Against Women Now!" i Orange the World: یعنی اورینج دی ورلڈ اب خواتین کے خلاف تشدد،استحصال کا خاتمہ ہو،۔

یہ سولہ روزہ مہم 10دسمبر انسانی حقوق کے دن تک جاری رہے گی چونکہ خواتین کے حقوق بھی انسانی حقوق سے جڑے ہوے ہیں اس مہم میں خصوصی طور پر مردوں کو آگاہی دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کیونکہ خواتین پر تشدد کے مرتکب مرد ہوتے ہیں۔ایک طرف خواتین پر تشدد اور صنفی امتیاز کے خلاف دن اور مہم چلائی جارہی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں خواتین پر تشدد کے واقعات مین اضافہ ہو رہا ہے۔اخبار میں چھپنے والے ہولناک واقعات ہم سب کیلے لمہ فکریہ ہیں۔ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق خواتین پر تشدد تہذیب یافتہ ملکوں اور دنیا کا سب سے بڑا مسلہ ہے دنیا بھر میں ہر چھ میں سے ایک عورت کو مرد کے تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔جبکہ پاکستان میں تقریبا خواتین پر تشدد وزیادتی کے 11 واقعات روزانہ رونماء ہوتے ہیں،جو صرف رپورٹ ہوتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوسط زیادتی کے واقعات ایک ماہ اور ایک سال میں کتنے واقعات ہوتے ہیں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاوئن کے دوران خواتین پر تشدد میں 200 فیصد اضافہ ہوا جو کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس کا تسلسل اب بھی جاری ہے۔پاکستان میں دل ہلا دینے اور انسانیت سوز واقعات جو میڈیا پر فوکس ہونے کی وجہ سے ان کے ملزمان پکڑے گئے ہیں جبکہ ملک میں اس سے زیادہ ظلم و زیادتی کے خواتین کے ساتھ سنگین واقعات ہو رہے جو فوکس نہیں ہوتے مگر ان کی نوعیت و شدت زیادہ ہے۔ان کو لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں قلم رک جاتا ہے مگر ظلم کے خلاف آواز بلند بھی کرنی ہے ر ایسے درجنوں اور سینکڑوں واقعات ہیں جو رونما تو ہوتے ہیں مگر رپورٹ نہی ہوتے خواتین اور ان کے خاندان عزت بچانے کیلے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔

پاکستان کی آبادی ا22کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور نصف سے زائد آبادی یعنی تقریباً 11کروڑ خواتین پر مشتمل ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے کوشاں ہیں سلام میں خواتین کو جو عزت و مقام دیا ہے وہ کسی دوسرے معاشرے اور مذہب میں نہیں ہے ماں ،بہن ،بہو کے کردار واضح متین کیے گئے ،ماں کے قدموں تلے جنت ہے ،بیٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ،بہو گھر کو امن کا گہوارہ بناتی ہے ۔اسلام میں خواتین کو وراثت کا مکمل حصہ اور حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے مگر صورتحال ہمارے سامنے ہے بلکہ اسلامی روایات و ہدایات کو پس پشت ڈال کر خواتین کو جائیداد سے محروم اور حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جائیداد ہتھیانے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات خواتین کی جائیداد پر قابض ہونے کے لیے انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے ،پاکستان میں خواتین پر تشدد میں اضافہ اور ان کے حقوق کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے ،11کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ سے زائد خواتین اس وقت اپنے بنیادی حق یعنی شناختی کارڈ سے محروم ہیں ان خواتین کو تاحال قومی شناخت نہیں دی گئی ۔اگرچہ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے غیر معمولی اقدامات کر رکھے ہیں اور نادرا سینٹر پر خواتین کے شناختی کارڈ کے لیے خصوصی مفت رجسٹریشن کی جارہی ہے مگر دیہی خواتین کیلے شناختی کارڈ کے مرکز دور درازہونے کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پاتی ۔اس وقت 12ملین بچیاں سکولوں سے باہر ہیں یعنی وہ تعلیم کے دائرے میں نہیںہیں جو کہ لمحہ فکریہ ہے ۔اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین پائیدار ترقی کے 4شعبوں سے محروم ہیں جن میں کم عمری کی شادی کا نہ رکنا ،تعلیم تک رسائی میں رکاوٹ ،صحت و علاج معالجہ کی سہولت کا فقدان اور روزگار کے فیصلے میں عدم شمولیت شامل ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔پاکستانی مرد اور خواتین میں انکی آمدن اور مقام کی وجہ سے واضح خلیج پائی جاتی ہے، ایسے پسماندہ ترین علاقوں میں تعلیم کے اداروں کا قیام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے ۔

خواتین پر تشدد کے خلاف عا لمی دن کے موقع پر اگر ہم شہری اور دیہی خواتین کا موازنہ کریں تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں شہری خواتین کو زیاد آگاہی حاسل اور معلومات ہیں جبکہ دیہی خواتین تشدد اور صنفی امتیاز کا زیادہ شکار ہیں،اور اپنے حقوق سے محروم ہیں ۔دیہی علاقوں میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر نہیں یا ان تک رسائی حاصل نہیں اسی طرح علاج معالجہ کے حوالے سے میلوں سفر کرنا پڑتا ہے روزگار نہ ملنے سے خواتین پریشان ہیں گزشتہ ماہ 16 اکتوبر کودیہی خواتین کا دن بھی منایا گیا دیہی خاتون صبح سے لے کر شام تک مزدور کی طرح کام کرتی ہے مگر اسکو اسکی محنت کا جائز حق بھی نہیں دیا جائے ،اور دہی خواتین تشدد کا زیادہ شکار ہیں ملک میں خواتین پر ظلم و تشدد کے واقعات بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں گھریلوتشدد ،مارپیٹ ،زیادتی ،قتل ،خواتین پر تیزاب پھینکنے ،جائیداد سے محرومی ،اغواء ،خودکشی کے واقعات کی لاتعداد ہے ۔جن میں چند رپورٹ ہوتے ہیں اور میڈیا کے سامنے آجاتے ہیں ۔سندھ اور بلوچستان میں ونی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں جنوبی پنجاب کا علاقہ بھی خواتین پر تشدد کے حوالے سے سرفہرست ہے۔

ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چھ ما ہ میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے وا قعات بڑھ گئے ہیں ہوئے جاتا ہے،جن میں تشدد،استحصال،زیادتی،تیزاب گردی ودیگرشامل ہیں سسرالیوں کے ہاتحوں خواتین کو زندہ جلانے اور تشدد کے واقعات عام ہیں ۔

روزانہ اخبارات میں 5سے 6واقعات خواتین کے قتل ،اغوائ,زیادتی یا پھر خود کشی کے ہوتے ہیں معصوم بچیوں کو اغواء کر کے قتل کر دیا جاتا ہے اور ملزمان کا پتہ بھی نہیں چلتاراجن پور ،مظفر گڑھ ،ڈی جی خان ،رحیم یار خان کے کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں بچیوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ،ملک کی پائیدار ترقی کے لیے خواتین کی ہر شعبہ میں فیصلہ سازی میں شمولیت ضروری ہے۔