حکومت نے کورونا ویکسین کارڈ جاری کرنے کے لیے پورٹل لانچ کردیا,اسد عمر

حکومت نے کورونا ویکسین کارڈ جاری کرنے کے لیے پورٹل لانچ کردیا۔ٹوئٹر پر جاری بیان میں این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے پورٹل لانچ کیے جانے سے متعلق اطلاع دی اور لنک شیئر کیا۔اسد عمر نے کہا کہ جن کی دونوں ویکسی نیشن مکمل ہوچکیں وہ اپنےکارڈ ڈاؤن لوڈکرسکتے ہیں اور نادرا کے میگا سینٹرز سے بھی کارڈز وصول کیے جا سکتے ہیں۔وفاقی وزیر کے مطابق کورونا ویکسین کارڈ https://nims.nadra.gov.pk سے ڈاون لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

COVID Immunisation certificate issuance portal has been launched across the country today. citizen's whose vaccination process is complete (both doses) can now download COVID Immunisation Certificate from https://t.co/ctqKJVYnWp or get it issued by visiting NADRA Mega Centres. pic.twitter.com/UcAoBfFKbY