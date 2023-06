’’جس دا جْھگا بھجّے آخر اوہ تے رولا پاوے گا‘‘

شیئر کریں:

کہنے کو تو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑے سکون اور سہولت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہوگا کہ بجٹ میں ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف بس 215 ارب روپے ہی بڑھایا گیا ہے۔ پہلے ٹیکسوں کی وصولی کا مجموعی ہدف 9 ہزار دو سو ارب روپے رکھا گیا تھا‘ اب اس پر معمولی سی نظرثانی کرکے قومی اسمبلی سے منظور کرائے گئے بجٹ میں یہ ہدف 9 ہزار چار سو پندرہ ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کہنے کو تو دو روز قبل وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اسمبلی میں تقریر کے دوران بڑے اطمینان و سہولت کے ساتھ ارکان قومی اسمبلی کو سینٹ میں منظور کئے گئے سینٹ کے موجودہ اور سابقہ چیئرمینوں اور ڈپٹی چیئرمینوں کی بے انتہاء سہولتوں اور مراعات کے بل کو قومی اسمبلی کی جانب سے مسترد کرنے کا کہہ دیا اور اسکے ساتھ ہی بڑی سہولت کے ساتھ صدر‘ وزیراعظم‘ چیئرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو چھوڑ کر دوسرے تمام حکومتی عہدیداروں کا پروٹوکول ختم کرنے کا مشورہ دے دیا اور پھر لگے ہاتھوں یہ بھی باور کرادیا کہ ہم اس پروٹوکول کے ساتھ سڑکوں پر آرہے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔

مجھے ان دونوں وزرائے کرام کے اپنے اپنے اس کہنے پر تو ہرگز اعتراض نہیں۔ اعتراض صرف اس پر ہے کہ :

اقبال بڑا اپدیشک ہے‘ من باتوں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا غازی تو یہ بنا‘ کردار کا غازی نہ بن سکا

ارے بھائی صاحب! اقتداری مفاداتی بھائیوالوں کے اللے تللوں کی بھلا کوئی حد ہے۔ یہ تو چیئرمین‘ ڈپٹی چیئرمین بشمول سابقین کے مافوق الفطرت اللے تللوں سے متعلق پرائیویٹ ممبرز ڈے کو خاموشی کے ساتھ ڈالی گئی واردات میڈیا کے متحرک ہونے کے باعث طشت ازبام ہو گئی اور حکومتی اقتداری بھائیوالوں کو دفاعی پوزیشن پر آنا پڑا۔ ورنہ ایسی واردات کوئی پہلی بار تو سلطانی جمہور کے ’’ترجمان‘‘ منتخب ایوانوں میں نہیں ڈالی گئی۔ یہی تو سلطانی ٔجمہور کے ثمرات ہیں جو سرکاری اور اپوزیشن بنچوں پر بیٹھے مفاداتی بھائیوال ریوڑیوں کی طرح بس آپس میں ہی تقسیم کرلیتے ہیں اور راندۂ درگاہ عوام کو اسکی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتے۔

آپ اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی کے اور موجودہ اتحادیوں کے دور حکومت میں حکومتی اور اپوزیشن بنچوں پر ایک دوسریکے گریبان پکڑنے‘ باہم گتھم گتھا ہونے‘ سر پھٹول کرنے‘ گالم گلوچ میں انتہاء کو پہنچنے، ایک دوسرے پر کرسیاں چلانے‘ ڈنڈے برسانے اور ایک دوسرے کو اس کھیل تماشے میں لہولہان کرنیوالے ہمارے یہ معزز نمائندگان اپنے مفادات کے حامل کسی قانون اور اپنی مراعات کے کسی بل پر باہم شیروشکر ہو کر کس طرح بیک آواز ’’منظور ہے‘‘ کی تان لگاتے ہیں اور پھر ایوان سے باہر نکل کر دوبارہ باہم دست و گریباں ہونے کے کھیل تماشے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ مگر جب ہائوس میں عوام کو تھوڑی بہت سہولت اور رعایت دینے کا کوئی قانون پیش ہوتا ہے تو یہی مفاداتی بھائیوال اول تو اس قانون کی منظوری کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے اور کئی دنوں تک جاری رکھی گئی کج بحثی کے بعد انکے دلوں میں ’’فیاضی‘‘ کا کوندا لپکتا ہے تو کئی کٹوتیوں کے بعد اس بل کی منظوری کی نوبت آپاتی ہے۔ پھر بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کی جھولی میں سلطانی ٔ جمہور کے ثمرات کا کوئی ٹکڑا غلطی سے آن گرا ہے تو اسے بھی ان پر براہ راست اور بالواسطہ نئے ٹیکس اور ’’لیویاں‘‘ لگا کر چھین لیا جائے۔ گویا:

آپ تے پیویں بْکاں شربت

سانوں گْھٹ گْھٹ زہر پلاویں

جناب! سلطانی ٔجمہور میں یہی ہمارے اقتداری بھائیوالوں کا چلن ہے‘ یہی اشرافیائوں کی ساری کہانی ہے کہ ملک پر چاہے قہر بھی ٹوٹ رہا ہو‘ اس سے خود کو بچائو اور اس کا رخ ہمیشہ کی طرح راندۂ درگاہ عوام کی جانب موڑ دو۔

سلطانی ٔجمہور کی انگریزی زبان میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ:

Government of the people, by the people, for the people.

مگر اقتداری بھائیوالوں اور حکمران اشرافیہ طبقات کے لچھن دیکھ کر میں نے سلطانی ٔجمہور کی یہ تعریف الٹا دی ہے جو یوں ہے کہ:

Government off the people, buy the people, far the people.

یعنی سلطانی ٔجمہور وہ حکومت ہے جو عوام کو گم (Off) کرکے‘ عوام کو خرید کر، (Buy) کرکے اور عوام کو خود سے دور بھگا کر یعنی (Far) کرکے قائم کی جاتی ہے۔ خدا لگتی کہیئے کیا فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ اور کیا ہمارے اقتداری بھائیوالوں نے‘ چاہے ان کا تعلق نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو‘ چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے ہی کیوں نہ لگا رہے ہوں اور چاہے وہ روٹی‘ کپڑا اور مکان والے دلفریب نعرے سے ہی مجبور و مقہور عوام کو کیوں نہ مسحور کررہے ہوں‘ ماٹو ان سب کا ایک ہی ہے کہ عوام کی گردن پر سواری کرکے اقتدار اور منتخب ایوانوں میں آئو اور بظاہر تْو تکار کرکے اپنے اپنے ووٹروں کے دل گرمائو اور پھر دائمی موج میلہ اپنا مقدر بنائے رکھو۔ انکے اندھے عقیدت مندان اور عاشقانِ زار بس یہ سوچ کر ہی خوش ہو لیتے ہیں کہ:

عشق میں مرضیاں نہیں چلتیں

جو کہے اپنا یار‘ بسم اللہ

ملک کو 9 مئی جیسے سانحات سے اسی ’’جذبے‘‘ کے تحت ہی تو دوچار کیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ پر حملے جیسی واردات بھی اسی ’’جذبے‘‘ کے زور پر رونما ہوپاتی ہے۔

یہ جذبہ صادق اور سلامت ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو راندۂ درگاہ عوام کو ’’عوام دوست‘‘ بجٹ کا چکمہ دینے کی سہولت حاصل ہوئی اور پھر ٹیکس وصولی کا ہدف بڑھا کر وہ دکھائی گئی سہولت بھی چھین لینے کی سہولت ملی۔ میں اس پر ابھی بحث نہیں کرتا کہ حکومت کو آئی ایم ایف کی ہر شرط اسکی چوکھٹ پر ناک رگڑ کر قبول کرنے کی مجبوری کیا ہے اور کیوں لاحق ہوئی ہے۔ اور میں یہ سوال اٹھانے سے بھی گریز کرتا ہوں کہ سابقہ اور موجودہ حکمرانوں نے دوست برادر ممالک چین‘ سعودی عرب‘ متحدہ عرب امارات سے حاصل ہونیوالی ارب ہا ڈالرز کی امداد اور سیلاب فنڈ میں اندرون اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی کھرب ہا روپوں کی رقوم کا کیا کیا جو ابھی تک وہ ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے گھن چکر سے باہر نہیں نکال پائے۔ مگر حضور والا! آپ کو اپنی پیدا کردہ غربت‘ ناداری‘ بے روزگاری سے مایوس ملک کے ان نوجوانوں اور انکے خاندانوں اور ایسے ہی حالات میں گھرے ملک کے دوسرے نوجوانوں اور انکے خاندانوں کو بہرحال جواب دہ ہونا پڑیگا جو یونان کے سمندر میں جا ڈوبے ہیں اور باقی ڈوبنے کے لیئے جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔:

پْکّھے کولوں بْرکی کھوہ کے کہندے او کہ بولے نہ

جس دا جْھگّا بھجّے آخر اوہ تے رَولا پاوے گا

٭…٭…٭