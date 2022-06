برداشت ہی اصل کردار ہے

شیئر کریں:

کہتے ہیں کردار کا دوسرا نام برداشت ہے ۔چاہے وہ کسی ایک انسان کی ہو یا پورے معاشرے کی۔پاکستان ویسے تو بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے لیکن سب سے بڑی خرابی ہماری عدم برداشت ہے۔معاشرے میں ہر لیول پر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سوشل گروپ کسی دوسرے شخص یا گروپ کی بات برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اور بد قسمتی سے اکثر عدم برداشت کا نتیجہ خون خرابے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔انسان جتنا بڑا ہو اس میں برداشت اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ورنہ وہ بڑے کردار کا انسان ہی نہیں بن سکتا۔حضور کریم ؑ اور بوڑھی عورت والا واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔یہ ہمارے حضور ؑ کی قوت برداشت تھی کہ وہ خاتون بالآخر مسلمان ہو گئی۔فوج میں یہ معاملہ اور بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ وہاں سخت ڈسپلن کی پابندی ہے۔کوئی شخص اپنے سے سینئر کے نہ تو کردار کو موضوع بحث بنا سکتا ہے نہ تنقید کر سکتا ہے ۔اس کے کردار کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا قابل کورٹ مارشل جرم ہے لیکن کچھ ایسے عظیم لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں جس سے انکی عظمت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی۔ایسا ہی ایک واقعہ امریکی فوج میں پیش آیا جو میں اپنے قارئین کے ساتھ شئیر کرنا چاہتا ہوں۔

میجر جنرل ارنسٹ ہارمن امریکی فوج کے مشہور کمانڈرگزرے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اسے ایک ٹینک ڈویژن کی کمانڈ سونپی گئی اور یہ ڈویژن وقتی طور پر فورٹ بریگ نامی چھائونی میں مقیم تھا۔فورٹ بریگ نہ صرف امریکہ کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی چھائونی شمار ہوتی ہے۔ بیک وقت یہاں پچاس ہزار یا اس سے بھی زیادہ سولجرز مقیم رہتے ہیں ۔یہاں کے تربیتی ادارے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔یہ چھائونی شہر سے کافی باہر ہے۔

ایک شام جنرل ارنسٹ ہارمن کسی کام کے لئے چھائونی سے باہر شہر گیا ۔وہاں اسے کافی دیر ہو گئی۔جب وہ کام سے فارغ ہوا تو رات کا تقریباً ایک بج رہا تھا۔ چاند بھی غروب ہو چکا تھا ۔اس لئے شہر سے باہر کافی اندھیرا تھا ۔اوپر سے آسمان پر بادل چھا گئے جس سے اندھیرے میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ہارمن کو واپس ہر صورت چھائونی پہنچنا تھا۔ لہٰذا وہ اپنی سٹاف کار میں واپس روانہ ہوا۔ جونہی وہ چھائونی روڈ پر آیا تو سخت بارش شروع ہو گئی۔ہارمن نے ڈرائیور کو گاڑی بہت آہستہ چلانے کا آرڈر دیا کیونکہ سڑک کی دونوں جانب بارش سے کیچڑ ہو گیا تھا۔بے احتیاطی سے گاڑی پھسل سکتی تھی یا کیچڑ میں پھنس سکتی تھی اور اس اندھیری رات میں نصف شب کے قریب وہاں مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔

چھائونی سے چند میل پہلے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اس سخت اندھیرے اور بارش میں سڑک پر پیدل چل رہا تھا ۔جب گاڑی اس شخص تک پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک فوجی سپاہی تھا۔ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور چلتے ہوئے جھوم رہا تھا ۔چلنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔کبھی تو سڑک پر چلنا شروع کر تا اور پھر دوسرے ہی لمحے سڑک سے اتر کر کیچڑ میں چلنا شروع کردیتا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے بہت زیادہ پی رکھی ہے اور اپنے ہوش و ہواس میں نہیں یا پھر یہ شخص پاگل ہے۔ کیونکہ اسکا چلنے کا انداز بڑا ابنارمل تھا۔جب گاڑی نزدیک پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ تو اپنے ہی ڈویژن کا سپاہی ہے کیونکہ اس نے وردی پہن رکھی تھی جو کہ پوری طرح گیلی ہو چکی تھی ۔ٹانگیں بھی کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں۔

جنرل کی نظر وردی پر پڑی تو اس نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ اسے گاڑی میں بٹھا لیا جائے ۔ڈرائیور نے سپاہی کی بھیگی ہوئی وردی اور کیچڑ سے بھرے پائوں دیکھ کر اسے آگے بٹھانے پر ذرا اعتراض کیا۔ سٹاف کار کے ڈرائیورز عموماً کار کی صفائی کے متعلق بڑے محتاط ہوتے ہیں ۔جنرل نے دوبارہ حکم دیا کہ اسے بٹھا لیا جائے۔ ڈرائیور کو مجبوراً اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھانا پڑا۔اسکے ساتھ ہی گاڑی کا اگلا حصہ پانی اور کیچڑ سے بھر گیا۔ڈرائیور کا اگر بس چلتا تو اسے گولی مار دیتالیکن جنرل صاحب کی وجہ سے مجبور تھا۔سپاہی بھی شراب میں اتنا مست تھا کہ اس نے غور ہی نہ کیا کہ یہ سٹاف کار ہے اور پیچھے جنرل صاحب بیٹھے ہیں۔سپاہی کے ہاتھ میں جو بوتل تھی اندر بیٹھتے ہی وہ اس نے کھولی اور پیچھے دیکھے بغیر جنرل کی طرف بڑھا دی اور کہا ’’ لو عیش کرو بڈی بہت مہنگی لی ہے‘‘۔جب جنرل نے انکار کیا تو وہ بوتل ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے گویا ہوا’’ یہ پیچھے والا بد بخت تو پیتا نہیں لے تو بارش میں نشہ لے ‘‘۔ڈرائیور نے بھی انکار کیا ساتھ ہی سپاہی کو کچھ سخت الفاظ کہنے لگا تو جنرل نے بولنے سے منع کر دیا۔اب سپاہی نے خود بوتل منہ کو لگا کر پینا شروع کر دی۔

بوتل ختم کر کے اب سپاہی نے اپنے افسران پر تنقید شروع کر دی۔اس نے تنقید سارجنٹ میجر سے شروع کی۔ اپنے کمپنی کمانڈر، کمانڈنگ آفیسر اور برگیڈ کمانڈر سب کو دل کھول کر اپنے پسندیدہ الفاظ میں ان کی تواضع کی۔ ڈرائیور نے ایک دفعہ پھر اسے روکنے کی کوشش کی مگر جنرل صاحب نے پھر منع کر دیا۔ڈرائیور کو مجبوراً چپ ہونا پڑا۔ اب جنرل صاحب کے لئے تعریفی الفاظ کی باری تھی۔بغیر رکے سپاہی شروع رہا۔ اب اس نے بوتل کو ایک دفعہ منہ لگایا لیکن وہ خالی تھی Oh bloody shit" " غصے میں بوتل باہر پھینکنا چاہتا تھا لیکن ڈرائیور نے ہاتھ پکڑ لیا۔اب وہ پھر کمانڈر کی طرف متوجہ ہوا۔ہاں تو ہمارا ڈویژنل کمانڈر کہنے کو تو وہ جنرل ہے لیکن

" " He is the son of a bitch ’’یعنی کہ وہ کسی کتیا کا بیٹا ہے‘‘۔ اس سے زیادہ وہ جنرل کی بے عزتی نہیں کر سکتا تھا۔یہ سن کر جنرل تو خاموش رہا لیکن ڈرائیور نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن جنرل نے پھر اسے خاموش کرادیا۔

تھوڑی دور آگے سپاہی کی یونٹ کا ایریا آگیا۔ اس نے روکنے کا اشارہ کیا ۔سپاہی آرام سے نیچے اترا۔کار کی لائٹ جلی تو سپاہی کی نظر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی جنرل ہارمن وردی میں تھا۔ کندھے پر اور یونیفارم کے کالر پر رینکس صاف نظر آرہے تھے ۔سپاہی کی نظر پڑی تو وہ ادھر ہی سیدھا کھڑا ہو گیا سلوٹ مارا۔بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا’’ اُف میرے یسوع مسیح‘‘۔جنرل سپاہی کی گھبراہٹ سمجھ گیا۔آرام سے سپاہی کو جواب دیا:’’ نہیں بیٹے یسوع مسیح نہیں صرف آپ کا ڈویژنل کمانڈر‘‘۔ سپاہی شرمندگی سے پریشان کھڑا تھا کہ گاڑی آگے چل پڑی۔ڈرائیور غصے سے بھرا بیٹھا تھا ۔ایک تو اسے گاڑی کی خرابی کا غصہ تھا کہ سپاہی کیچڑ والے بوٹوں اور گیلی وردی کے ساتھ اتنی صاف گاڑی میں بیٹھا جس سے گاڑی بہت گندی ہو گئی ۔دوسرا اس بد تمیز نے جنرل صاحب کو گالیاں دیں۔اب ڈرائیور بولا :’’ سر اس سپاہی کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے‘‘۔جنرل نے آرام سے جواب دیا :’’ نہیں بیٹے اپنے آفیسز کی اچھائیوں برائیوں پر تنقید کرنا ہر سولجر کا حق ہے اور ایسی تنقید برداشت کرنا ہر آفیسر کا فرض بھی ہے اور اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔یہی تو ایک اچھے آفیسر کا اصل کردار ہے۔