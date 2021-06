نوجوان تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کے لیے خود کو تیار رکھیں: عمران خان

وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا کہ نوجوان تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کے لیے خود کو تیار رکھیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ہمیں ابھی کچھ کرنا ہے۔وزیراعظم عمران خان نے اپنے جاری کردہ پیغام میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں ہر شخص کے حصے میں آئے درختوں کا موازنہ بھی پیش کردیا۔

I want all Pakistanis, esp our youth, to gear up for the biggest tree planting campaign in our history. We have a lot of catching up to do. pic.twitter.com/miObo6XLK6