عوام کو ایک خودمختار پاکستان کیلئے آگے بڑھنے کا راستہ بتاؤں گا: عمران خان

چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کو ایک خودمختار پاکستان کیلئے آگے بڑھنے کا راستہ بتاؤں گا۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ٹوئٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ کل شام بے ساختہ باہر آنے پر قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

I want to thank the nation for coming out spontaneously last evening in support of the SC decision upholding Constitution & the Law. Tonight I will address our people at 10:00pm giving them our way forward for a sovereign Pakistan.