ہواوے کمپنی نے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے نئے ورژن کا اعلان کردیا

ہواوے کمپنی نے نہ صرف اپنے آپریٹنگ سسٹم کے نئے ورژن کا اعلان کیا ہے بلکہ اس کے سی ای او اس کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے ۔ ہواوے 27 جولائی کو ایک ایونٹ کرنے جارہا ہے جس کے اندر آپ ہواوے کا ہارمنی او ایس 3 آپریٹنگ سسٹم دیکھ سکیں گے۔ اس ضمن میں ہواوے کے سی ای اورچرڈ یو نے ایک ٹیزراور مختصر سی ویڈیو وائی بو اکاوَنٹ پر ریلیز کی ہے جو چائنا کا فیس بک بھی کہلاتا ہے ۔ اس میں آپ ایپ کی بدولت بہت سارے فولڈر ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. ان کی اشکال تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کی کچھ تفصیلات بھی شیئر کر سکتے ہیں۔

