امریکا میکسیکو سرحدی دیوار، امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ سنادیا

میکسیکوکے ساتھ امریکی سرحد پردیوار کی تعمیرکے لئے امریکی سپریم کورٹ نے صدرڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے فنڈزاستعمال کی اجازت دے دی۔

تفصیلات کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے کیلیفورنیا کے جج کا فیصلہ کالعدم قراردیتے ہوئے صدرڈونلڈ ٹرمپ کو میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز استعمال کی اجازت دے دی۔

امریکی میڈٰیا کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی سرحد پر دیوار کے ایک حصے کے لیے پینٹاگون کے لیے مختص فنڈز میں سے ڈھائی ارب ڈالر استعمال کر سکتے ہیں۔

سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے اس فیصلے کے خلاف جبکہ چار نے اس فیصلے کے حق میں ووٹ دے کر اب انھیں اجازت دے دی۔

امریکہ کی عدالت عظمی کے فیصلے کا مطلب ہے کہ اب ریاست کیلیفورنیا، اریزونا اور نیو میکسیکو میں دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کا استعمال ہو سکے گا۔

.دوسری جانب صدر ٹرمپ نے عدالت کے اس فیصلے کو اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں عظیم فتح قرار دیا ہے۔

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!