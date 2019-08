پاکستانی طلبا کیلئے خوشخبری:کینیڈا نے پاکستانی طلباء کیلئے ویزے کا حصول انتہائی آسان کر دیا

کینیڈا نے پاکستانی طلباکےلیے اسٹڈی ویزاآسان کردیا اور پاکستان کو اسٹڈی پرمٹ پروگرام شامل کرلیا ، جس سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کم مدت میں اسٹڈی پرمٹ حاصل کرسکیں گے۔

تفصیلات کے مطابق کینیڈا میں اعلی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانی طلبا کیلئے خوشخبری آگئی، کینیڈا نے پاکستانی طلباکےلیے اسٹڈی ویزاآسان کردیا۔

اب پاکستانی اسٹوڈنٹس کم مدت میں اسٹڈی پرمٹ حاصل کرسکیں گے، ڈائریکٹ اسٹریم پروگرام کے تحت اب یہ اسٹڈی ویزہ حاصل کیا جا سکے گا۔

کینیڈا کے وزیر امیگریشن احمد حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کہا اسٹڈی پرمٹ پروگرام میں ابتدا میں چین، بھارت ، فلپائن اور ویتنام سے تعلق رکھنے والے طلبا کو شامل تھے، تاہم اب اس فہرست میں پاکستانی طلبا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

???????? is a global leader in attracting the world's best and brightest.

International students are contributing to our economy, enhancing our people to people ties, and growing our academic capital.

That's why we are expanding our Student Direct Stream program to Pakistan. ???????????????? pic.twitter.com/jncqq2tDW9