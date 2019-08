شہدا کے خاندانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مادر وطن کا دفاع اور سلامتی ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے:سربراہ پاک فوج قمر جاوید باجوہ

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہر قیمت پرمادر وطن کا دفاع اور سلامتی یقینی بنائیں گے۔

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف نے شمالی وزیرستان اور بلوچستان کے شہد ا اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کیا اور کہا کہ اپنی جانیں قربان کرکے وطن کا دفاع کریں گے.

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ شکست خوردہ عناصرکی مذموم کوششیں ہمیشہ کی طرح ناکام رہیں گی۔

پاکستان امن و استحکام کی طرف گامزن ہے، اب عالمی برادری علاقائی امن کے لئے اپنا کردار ادا کرے.

“Salute to martyrs & families.We shall ensure defence & security of motherland at the cost of our sweat & blood.These are dying efforts of frustrated inimical forces while Pakistan moves from stability to enduring peace. It’s time for the world to facilitate regional peace”,COAS.