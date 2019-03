شیئر کریں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز میں عمران خان ایک (House Hold Name)معروف کرکٹر! یورپ کے اس راندہ درگاہ کھیل کو برصغیر میں بڑی پذیرائی ملی ہے۔ پاکستانی ہندوﺅں کی طرح کھلاڑیوں کو دیوتا تو نہیں سمجھتے لیکن انہیں اپنا ہیرو گردانتے ہیں۔ خان صاحب نے ورلڈ کپ جیت کر نہ صرف ملکی وقار میں اضافہ کیا بلکہ اپنا قد و قامت بھی خاصا بلند کر لیا۔ کینسر کے مریضوں کے لئے ایک نیم خیراتی ہسپتال کھول کر اپنی شہرت کو مزید کمک پہنچائی۔

-2اسی زعم میں انہوں نے کوچہ سیاست میں قدم رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ دیوانہ وار ان کی طرف لپکیں گے اور اپنا ووٹ ان کی پارٹی پر نچھاور کر دیں گے۔ اس طرح وزیر اعظم ہاﺅس تک پہنچنے کا راستہ سہل اور سپھل ہو جائے گا۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ سیاست Different Ball Game ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط مختلف ہیں۔ کھیل میں Hitting Below the Belt کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سیاست میں اس کا آزادانہ استعمال کیا جاتا ہے۔

انہیں پہلا جھٹکا تو اس وقت لگا جب ان کے سیاسی حریفوں نے کیلے فورنیا سے ”خاص تصویریں“ منگوائیں ۔ دوسرا اس وقت جب ایم کیو ایم کے بابر غوری نے ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں انہیں وہ تصویر دکھائی، گو ان کی پاپولیرٹی میں کوئی خاص فرق نہ پڑا لیکن ان کی پارٹی پر ٹانگہ پارٹی کی مہر لگ گئی۔ انہوں نے ہر الیکشن ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ ہارا۔ انہیں اس بات کی بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ جو لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے بے تاب رہتے ہیں وہ ووٹ کیوں نہیں دیتے۔ اسی قسم کا گلہ لسان العصر عطا اللہ شاہ بخاری کیا کرتے تھے۔ لاکھوں کے مجمعے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ”تم تقریر میری سنتے ہو لیکن ووٹ مسلم لیگ کو دیتے ہو“۔

-3 اس تمام عرصے میں سیاسی الیون میں خان صاحب جگہ نہ بنا پائے۔ ہمارے جغادری سیاست دان انہیں بارہواں کھلاڑی بھی تصور کرنے لئے تیار نہ تھے--- با ایں ہمہ خان صاحب نے ہار نہ مانی اور اپنے بیانات کے باﺅنسر مخالفین پر پھینکتے رہے----

-4 ”شومی¿ قسمت“ سے حالات جس نہج پر پہنچ گئے اور حکمرانی کے انجن جس تیزی سے ایک ایک کرکے بند ہو رہے ہیں۔ اس نے خان صاحب کو ایک اور موقعہ فراہم کیا ہے جسے محاوراتی زبان میں Cast Ditch Opportunity کہا جاتا ہے۔ اب تک جتنے سروے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ (ن) کا گراف نیچے جا رہا ہے۔۔۔ قرائن اور شواہد سے کچھ یوں لگتا ہے کہ غربت‘ بے روزگاری لوڈ شیڈنگ اور ظلم کی چکی میں پستے ہوئے عوام نئی قیادت لانے کے متمنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے دوطرفہ حملہ شروع کر رکھا ہے ایک ہی سانس میں وہ آصف زرداری اور نواز شریف کے لتے لیتے ہیں۔ وہ انہیں ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ گردانتے ہیں۔ ایک تسلسل کے ساتھ وسط مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق لوگ موجودہ میر و سلطان سے بیزار ہو چکے ہیں۔

-5 ایک بات خان صاحب کے ذہن نشین ہونی چاہئے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسی قسم کی صورتحال سے فائدہ اٹھایا تھا۔ گو عمران بھٹو جیسی عیار عقل، سوجھ بوجھ اور آنے والے واقعات کا ادراک تو نہیں رکھتا۔ جوڑ توڑ کا بھی کوئی خاص ماہر نہیں ہے لیکن بھٹو صاحب کی سیاسی حکمت عملی کا غور سے مطالعہ تو کر سکتا ہے کارنر میٹنگز اور دھرنوں کا محدود فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن عوام کو مکمل طور پر متحرک کرنے کے لئے مزید تگ و دو کی ضرورت ہے۔ کام اتنا بڑا ہے اور راستے اس قدر دشوار گذار ہیں کہ اسے حبس کے موسم میں زمان پارک کے ایئرکنڈیشنڈ کمروں سے باہر نکل کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پسینے کی مخصوص مہک سے لطف اندوز ہونا پڑے گا--- جیسا کہ کہا گیا ہے یہ ان کے لئے آخری نادر موقعہ ہے اگر یہ اس بار بھی کچھ نہ کر پائے تو بقیہ عمر اصغر خان کی طرح سیاست کے دشت تنہائی میں گذارنا پڑے گی۔

-6انہی حالات کو دیکھتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب بھی ہوشیار ہوئے ہیں اور ایک نئی پارٹی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کچھ اہل نظر کا خیال ہے یہ بولے نہیں بلوائے گئے ہیں۔ نہیں تو اسے سیاست کی اتنی ہی شُد بد ہے جتنی کوئی ثقہ شاعر جہاز رانی کے متعلق جانتا ہے--- یہ رحیم یار خان سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں لیکن رہنے والے ملتان کے ہیں۔ ملتان سے یہ یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ ان کا ممبر بننا ایک حادثے کا نتیجہ تھا۔ یہ احمد محمود کے بہنوئی ہیں۔ جوکہ احمد محمود گریجوایٹ نہیں تھا‘ اسلئے اسے اپنی سیٹ انکو دینا پڑی۔ اب جبکہ بی اے کی شرط ہٹا دی گئی ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ آسانی سے انہیں پھر اکاموڈیٹ کرے گا۔ کیونکہ صوبائی اسمبلی کی ممبری، مخدوم صاحب کےلئے بوجھ بن گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میاں شہباز شریف انہیں وزیر بنا دے گا یہ خیال خام نکلا اور اسی وجہ سے ”رحیم یار خان کا مخدوم اور خادم پنجاب آمنے سامنے آ گئے“۔ بالفرض تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے انہیں سیٹ مل بھی جاتی ہے تو ملکی سیاست میں یہ کون ساتیر چلا لیں گے۔ ان کے حلقے کے ووٹروں کو تو اس بات تک کا علم نہیں کہ ان کا نمائندہ لاہور میں کہاں رہائش رکھتا ہے اور اس تک اپنے کاموں کے سلسلے میں رسائی کیسے ممکن ہے--- ان حالات میں ترین صاحب کا نئی پارٹی بنانے کا اعلان حیران کن ہی نہیں”پریشانی“ کے بھی کئی در کھولتا ہے۔