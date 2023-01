الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشنز کا اعلان کردیا

اسلام آباد: الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر 16 مارچ کو ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کردیا۔

الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی،ملتان سمیت قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہوگا۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 6سے 8فروری تک جمع کراسکیں گے۔

