لاہور قلندرز کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ

پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے سولہویں میچ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔لاہور قذافی سٹیڈیم میں ہونیوالے پاکستان سپر لیگ 8 کے 16ویں میچ میں لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

???? TOSS UPDATE ????@lahoreqalandars win the toss and elect to bat first ????

