پاکستان کرکٹ کیلئے تاریخی دن، آسٹریلوی ٹیم 24 سال بعد پاکستان پہنچ گئی

لاہور: آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان کھلاڑی کورونا کلئیرنس کے بعد پریکٹس شروع کرینگے۔

آسٹریلوی ٹیم کی قیادت پیٹ کمنز کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں عثمان خواجہ، مارنوس لبوشین، سٹیو سمتھ، ناتھن لیون،جوش ہیزل ووڈ، مچل مارش، مچل اسٹارک اور دیگر شامل ہیں۔

Our Aussie men have arrived in Islamabad ✈️ ???????? #PAKvAUS pic.twitter.com/PtX4dvKRmr