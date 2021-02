شاہین شاہ آفریدی نے محمد رضوان کو آئوٹ کر کے گلے لگا لیا

آفریدی نے مخالف ٹیم ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کو شاندار اننگز کھیلنے کے بعد آو¿ٹ کیا اور گلے لگا لیا۔شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے مخالف ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی عزت افزائی کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔

Shaheen strikes and Rizwan gets out, but not before the game was settled in Multan’s favor. #MatchDikhao l #HBLPSL6 I #MSvLQ pic.twitter.com/UXnhfN8C9L