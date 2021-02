وزیراعظم عمران خان کاایل او سی پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم

وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی)کے ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی کا خیرمقدم کیا ہے۔پاک فوج نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت نے کنٹرول لائن اور دیگر تمام سرحدی سیکٹرز میں تمام معاہدوں، افہام و تفہیم اور جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ ایل او سی کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ مزید پیشرفت کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے کا اںحصار بھارت پر ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہمیشہ امن کے لئے کھڑے ہیں اور تمام حل طلب امور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں۔

I welcome restoration of the ceasefire along the LOC. The onus of creating an enabling environment for further progress rests with India. India must take necessary steps to meet the long-standing demand & right of the Kashmiri people to self determination acc to UNSC resolutions.