ماہرہ خان بھی کرس گیل کے گگلی چیلنج میں شامل ہوگئی

پاکستان کی صف اول کی اداکارہ اور پی ایس ایل کی مقبول ترین ٹیم پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسیڈر ماہرہ خان نے بھی

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑی کرس گیل کی جانب سے متعارف کروایا گیا ’گگلی چیلنج‘ مکمل کرلیا۔ٹوئٹر پر موجود پاکستان سپر لیگ کے آفیشل اکائونٹ کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔

The #googlychallenge just went up to the next level as Queen @TheMahiraKhan steps up!

Upload your videos with the hashtag #GooglyChallenge to show off your moves! #HBLPSL6 | #MatchDikhao | #PZvQG pic.twitter.com/NVPsa7p3kZ