27 فروری کے موقع پروزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کا خصوصی پیغام

وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ 27 فروری 2019 کو ، ہمارے بہادر پائلٹوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان غلط فہمی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لئے بہت قابل ہے۔

On 27th February 2019, our brave pilots proved that Pakistan is very capable of thwarting any attempts of misadventure ????????

India must take steps to liberate Kashmiris from its long standing oppression & let's hope restoration of ceasefire is the first step towards that direction pic.twitter.com/3G4J4ht3OQ