فواد چوہدری کا آپریشن سافٹ ریٹارٹ پر کتاب لکھنے کا عندیہ

وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے آپریشن سافٹ ریٹارٹ پر کتاب لکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا سول اور ملٹری قیادت نے جنگی جنون میں مبتلامودی کوجواب دیا وہ قابل تعریف ہے،تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ وزیراطلاعات کی حیثیت سے27فروری یادگاردن میں سے ایک ہے ، ملک کی تاریخ کے اس عظیم واقعے کی فیصلہ سازی کا حصہ تھا ، اس دن سول اور ملٹری قیادت نے جنگی جنون میں مبتلا مودی کوجواب دیاوہ قابل تعریف ہے ، کسی دن اس پرکتاب لکھوں گا۔

#27thFebDayOfFantasticTea One of the most memorable moments of my life..as Information minister I was part of decision making process of this great event of our history,way Pak Civil&Mily leadership responded war monger #Modi &Co was remarkable, someday may be will write a book:) https://t.co/bpbBpPtfQD