صدر مملکت کی جانب سے 27 فروری کے موقع پر بہادر افواج اور قوم کو سلام

صڈر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ہنا ہے کہ پاکستان ایسا امن چاہتا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے ضمانت دیئے گئے کشمیری عوام کے حقوق کو تسلیم کرے۔

Pakistan wants peace but not at the cost of sacrificing the brutalized people Kashmir. Downing an Indian plane in our territory we showed our resolve & superiority against all aggressors. I salute our valiant forces. Will for peace is our strength, never consider it our weakness.