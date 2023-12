اسرائیل کی حمایت پر امریکی ڈیموکریٹ رہنما کی اپنی حکومت پر شدید تنقید

امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن لائیڈ ڈاگیٹ نے اسرائیل کے لیے اپنی حکومت کی حمایت پر شدید تنقید کی ہے۔

New CNN analysis explains the high Gazan civilian death toll. Over 500 non-precision 2,000 lb bombs dropped in densely populated areas.



US policy of begging Netanyahu to safeguard civilians while sending him weapons & abstaining on even the most modest UN resolution has failed. pic.twitter.com/SbQILhs2Pa