سویڈن : قرآن کی بے حرمتی روکنے والی خاتون غیر مسلم نکلیں

سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے والی خاتون غیر مسلم نکلی جس کا کہنا ہے کہ ہم عام سویڈش ایسے اقدامات کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں، مجھے سزا کا سامنا ہے لیکن افسوس نہیں ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایک ٹویٹ میں ڈنمارک کے صحافی رابرٹ کارٹر نے انکشاف کیا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے والی خاتون سسیلیا ساو غیر مسلم اور دو بچوں کی ماں ہے۔

After some searching, I managed to find the brave Swedish woman who went viral confronting notorious Quran burner with a fire extinguisher.



Cecilia Saav, a non-Muslim mother of two, attempted to save a Qur'an from the flame.



She told me: "We, ordinary Swedes, do not stand…