پاکستان افغانستان کو وائٹ واش کرکے نمبر ون ٹیم بن گئی

پاکستان نے افغانستان کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کرکے آئی سی سی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔

کولمبو میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے میچ میں افغانستان کی ٹیم پاکستان کی جاب سے دیے گئے 269 رنز کے تعاقب میں 209 رنز پر ڈھیر ہوگئی اور پاکستان نے میچ میں 59 رنز سے کامیابی حاصل کی۔

Every player, every effort counts ????



Celebrating our ascent to the top of the ODI rankings.#BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/JiOMVieq7k