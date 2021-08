احسن خان کا کابل دھماکوں پر اظہارِ افسوس

معروف ٹی وی ہوسٹ و اداکار احسن خان نے کابل ایئرپورٹ پر گزشتہ روز ہونے والے 3 دھماکوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔احسن خان نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرکابل ایئرپورٹ دھماکوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کابل کے مختلف اسپتالوں کے اعداد و شمار میں کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک اورزخمی ہوئے ہیں۔واضح رہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر گزشتہ روز ہونے والے 3 دھماکوں میں اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ایک سو سے تجاوز کرگئی ہے۔

Various #Kabul hospitals data show 43 killed & 130 injured in today’s #KabulAirport attack. Over 50 are critical. Very sad indeed!

The death toll may rise.#Afghanistan