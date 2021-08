افغانستان کو عالمی برادری میں تنہا چھوڑنا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے:فواد چوہدری

اسلام آباد: وفاقی وزیرِ اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ افغانستان کو عالمی برادری میں تنہا چھوڑنا خطرناک اور خطے میں انتشار کا باعث ثابت ہوسکتا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیرِ اطلاعات فواد چوہدری نے افغانستان کی صورتحال اور وفاقی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے متعلق اپنے پیغام میں کہا کہ اس وقت افغانستان میں خلا انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔

Vaccum in Afghanistan is hugely dangerous,the world must not abandon people of Afghanistan otherwise there will be a chaos Pakistan is playing a responsible role but a vibrant role of major powers is extremely important to stabilise Afghanistan #Afghanistan https://t.co/YSOaOe8Bqr